Los médicos de Primaria aplazan al lunes la votación sobre la huelga

Los médicos de los centros de salud del área sanitaria de Vigo están decididos a convocar una huelga y la idea era celebrar ayer la votación preceptiva para hacerlo. Pero no pudo ser. Por formalismos la posponen a una nueva asamblea que se celebrará el próximo lunes, 6 de mayo.

Tras asesorarse sobre los pasos que deben seguir para poder convocar el paro pese a no ser sindicatos, aplazaron la votación al no contar con el acta que le dé validez y que redactaron ayer. Además, los asistentes -no es necesario un número mínimo- deberán introducir su voto secreto en urna y valdrá con una mayoría simple. También quedó constituido el comité de huelga.

La fecha para el paro aún no está fijada, aunque la intención es celebrarla lo antes posible dentro de lo que los plazos legales permitan. Esperan que sea en mayo.

Los planes de huelga estaban condicionados a los resultados de la mesa sectorial que los sindicatos que desconvocaron la huelga y la Consellería de Sanidade. En Vigo ven lo acordado en la primera reunión, celebrada el pasado viernes, como "más de lo mismo". "Humo", resumen. En ella, el Sergas comunicó que destinará 3,5 millones a aumentar "de forma estable el personal en aquellos centros de salud que requieran soluciones inmediatas", aunque esta partida también incluirá obras de mejora y dotaciones. El departamento de Jesús Vázquez Almuiña ya se había comprometido en marzo a crear 60 nuevas plazas de facultativos en dos años.

En la sesión de ayer también se dio cuenta de la salida de los representantes vigueses de la Coordinadora Gallega de Atención Primaria. Tal y como se había aprobado en la anterior reunión, plantearon que se reconvirtiera en un órgano representativo de las asambleas locales para evitar "decisiones unilaterales sin consultar" como pasó con la desconvocatoria de la huelga de abril. Pero no hubo acuerdo y los de Vigo, A Coruña, Ferrol, Ourense y Pontevedra abandonaron la coordinadora y, junto al colectivo Precarias, crearon la Asamblea de Áreas Sanitarias "para seguir buscando conjuntamente una solución al conflicto".

Por otra parte, ya han recogido las firmas para pedir al Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra que eleve a la Comisión Central de Deontología su solicitud de amparo deontológico y que esta medie con el Sergas para limitar el número de citas al día de un medico, dotar de los médicos instrumentales y técnicos precisos y garantizar el acceso de sus pacientes a atención especializada.