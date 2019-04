De ruta por los montes de Vigo

El Concello, en colaboración con la Mancomunidade de montes y Vegalsa Eroski, organizan el próximo domingo 12 de mayo una nueva edición de la popular Andaina polos motes de Vigo. Son un total de tres rutas de varios recorridos, 7, 11, 32 o 39 kilómetros. Durante la presentación de la iniciativa, el alcalde Abel Caballero aplaudió esta "gran actividad", que permitirá ser "parte activa de la conservación de los montes".

En concreto, el trayecto se divide en tres tramos y cada participante podrá escoger recorrido entre cuatro combinaciones posibles:

Tramo 1: Parque Forestal de Zamáns – Muíños de Zamáns – Parque Forestal de Zamáns – CUVI – Parque Forestal de Beade. La distancia es de 11,3 kilómetros, la duración 2 horas y media. La salida en autobús será en Praza do Rei a las 7:00 horas para iniciar el recorrido a las 8:15 en Zamáns.

Tramo 2: Parque Forestal de Beade – Área Recreativa do Pouso (Bembrive) – O Gorxal – Parque Forestal de Cotogrande – Parque

Forestal Bandeira – Parque Forestal do Vixiador . La distancia es de 20,8 kilómetros y su duración es de 4 horas y media. La salida para el autobús es a las 8:30 en Praza do Rei para estar a las 9:30 en Beade.

Y el Tramo 3: Parque Forestal do Vixiador – Necrópole – Parque

Forestal do Vixiador. La distancia es de 7,2 kilómetros y dura también dos horas y media. La salida será a las 10.30 horas en Paraza do Reu.

Convocatoria na Praza do Rei a las 10:30 o Vixiador a as 11.00 horas.