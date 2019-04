Peinador recupera la ruta a Sevilla y llega hasta cinco vuelos a la semana a Valencia

El aeropuerto de Vigo ganará una nueva ruta esta misma semana. A partir del miércoles, Peinador comenzará a estar conectado con Sevilla con dos vuelos semanales de Air Nostrum en cada sentido. Este enlace, que no funcionó el año pasado, vuelve a la parrilla de la terminal olívica con una oferta mayor que entre 2015 y 2016, cuando lo había operado también esta misma compañía. Al igual que ahora, su operativa se enmarca dentro del convenio de promoción turística rubricado con el Concello. Según fuentes oficiales de la aerolínea, el 30% de los 8.800 billetes que oferta en esta conexión en 2019 ya se han vendido.

El precio mínimo con el que la filial regional de Iberia promociona este nuevo enlace desde y hacia Vigo es de 38 euros por trayecto. Los aviones operarán todos los miércoles y domingos hasta el 22 de septiembre. El avión, un CRJ 1000 con capacidad para 100 pasajeros, despegará de Peinador a las 10.40 horas y aterrizará en el aeropuerto de la capital hispalense a las 12. 20 h. En sentido contrario, saldrá de Sevilla a las 12.50 h. y tomará tierra en la terminal olívica a las 14.20 h.

Además de esta nueva conexión, Peinador verá mejorada este mismo mes la oferta de otra ruta de Air Nostrum. Será la de Valencia a partir del lunes de la próxima semana. Este vuelo se opera actualmente tres días a la semana. A partir del día 6 pasará a hacerlo cinco: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Las horas de operación varían según la jornada. Al igual que el enlace de Sevilla, en este vuelo se utilizarán también naves con capacidad para 100 viajeros. En este caso la ruta cuenta con apoyo tanto del Concello como de la Diputación de Pontevedra y se opera durante todo el año, no solo en verano. En julio y agosto la filial regional de Iberia incorporará también vuelos a Mallorca, Menorca, Ibiza y Gran Canaria. Actualmente opera a Bilbao y París.

Últimos vuelos de Ryanair

Pero en el mes que comienza el próximo miércoles no solo habrá noticias positivas para Peinador. En poco más de una semana, el 7 de mayo, la low cost Ryanair dirá adiós definitivamente al aeropuerto de Vigo. Ese martes se operarán los dos últimos vuelos de Vigo a Londres y Dublín que mantiene actualmente la aerolínea irlandesa. El pasado 30 de abril cesó ya la conexión diaria que mantuvo en los últimos tres años a Barcelona. Esta marcha se produce tras no llegar a un acuerdo con el Concello, quien apoyaba su operativa en Vigo. Por el momento el Gobierno local no ha hecho público ningún acuerdo con otras compañías para sustituir a Ryanair.