Un retrato lleno de sentimiento

Es un homenaje a Déborah. Ella por tanto estará muy presente. Pero no solo en el recuerdo y en el corazón de todos los que acudan el martes al acto organizado por su familia. Muchas de las canciones que se interpretarán en la Porta do Sol de Vigo se seleccionaron pensando en los gustos que tenía esta estudiante de diseño gráfico. Su hermana Rosa recalca que, por ejemplo, era una apasionada de Los Piratas, de ahí que uno de los temas de este grupo esté en el repertorio. La poesía que también tendrá su hueco en la concentración significaba mucho para Déborah y para su familia. Y el rostro de esta sonriente chica será asimismo protagonista. Y de una manera muy singular. A lo largo del evento, el grafitero vigués Pow pintará un retrato de la chica. Quizá sean dos. No desvela mucho más, ya que quiere que sea una "sorpresa".

Pow comenzó a trabajar este fin de semana en lo que es un proyecto muy especial. Pero el grueso del retrato lo pintará allí mismo, en pleno homenaje. Esa imagen será determinante en un momento crucial del evento conmemorativo, ya que, finalizadas las actuaciones de los músicos, ante el retrato de Déborah se dejarán margaritas -una de sus flores favoritas- y velas, todo ello de forma previa a que se guarde un minuto de silencio.

De hecho, los allegados de la joven hacen un llamamiento para que las personas que acudan a la concentración lleven estas flores y velas, así como los que puedan una sudadera blanca con capucha.

Pow, que lleva pintando desde los años 90 y que desde 2010 se dedica ya de pleno profesionalmente a este arte, considera que pintar a la joven servirá no solo para "recordarla", sino también para "hacer que esté allí". "A ella le gustaban especialmente las actividades artísticas, entre las cuales estaba pintar, así que es un homenaje muy apropiado", señala.

La familia y las amigas de la joven también intervendrán en el acto, que será presentado por la actriz y escritora Déborah Vukusic. Los allegados de la fallecida agradecen a esta profesional y a todos los artistas que estarán allí su colaboración "desinteresada". Y a más personas y empresas que ayudan en este homenaje tan especial que fue autorizado por el Ayuntamiento vigués. Entre ellas a Transportes y Grúas Los Gemelos, "por ayudar a que ese día llegue todo a tiempo", resaltan en un comunicado. A Audiovisuales Vigo, "por facilitar todo el equipo técnico" junto a Solimusic, "con escenarios e iluminación". También a la Vieja Escuela Boxing Gym, por el equipo de seguridad, "y en especial a Willy y Manolo por su apoyo y ayuda incondicional todo este tiempo".

El día del homenaje coincide con la fecha en la que hace 17 años desapareció Déborah. Fue el 30 de abril de 2002. También era martes. El 10 de mayo de aquel año las esperanzas de hallarla con vida se estrellaron con la cruel realidad, al ser hallado su cuerpo a más de 40 kilómetros de Vigo. Estaba en una cuneta rodeado de pistas que años después se sabría que eran falsas.