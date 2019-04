El Concello asegura que le ofreció pagar una pensión o un alquiler a la pareja del Barrio do Cura que denuncia su desahucio exprés

La concejala de Bienestar Social, Isaura Abelairas, asegura que el Concello ofreció en reiteradas ocasiones asumir el pago de una pensión o un alquiler a la pareja con discapacidades reconocidas que ayer denunció públicamente su desalojo exprés de la vivienda en la que residen desde hace nueve años en el Barrio do Cura.

Tras conocer estas declaraciones, la edil precisó que dicha pareja ocupa "de forma ilegal" el inmueble, que es de propiedad municipal y que será demolido para la rehabilitación urbanística de esta céntrica zona de la ciudad. Y destacó su "grave" problema de "falta de seguridad" .

Abelairas asegura que Servicios Sociales conoce la situación de la pareja desde 2004 y que el pasado martes le plantearon a María Gabriela Chapela asumir el pago de una pensión o alquiler. "Se fue diciendo que lo iba a consultar con su pareja y no volvió a decir nada. La trabajadora social la llamó en reiteradas ocasiones y no le cogió el teléfono hasta hoy [por ayer]. Seguimos ofreciéndole lo mismo y le añadimos una furgoneta a su disposición para trasladar sus enseres. No atendió a nada y se fue a convocar una rueda de prensa", lamentaba ayer la edil.

La afectada compareció acompañada de la presidenta de la Favec, María Pérez, para denunciar el escaso margen con el que el Concello los quiere desalojar del inmueble. Relató que ella y su marido están empadronados allí desde 2014 y que su dueño, ya fallecido, les dio permiso para entrar. Insistió además en que el Concello les dio ayudas para rehabilitarla.

Isaura Abelairas no dudó en acusar a María Pérez de "fomentar una mentira valiéndose de la vulnerabilidad" de la pareja.

Rescate

Por otro lado, fuentes municipales confirmaron el rescate de una persona que quedó atrapada ayer en un edificio de la calle Llorente, también en el Barrio do Cura, después de que éste fuese tapiado. Intervinieron Policía Local y Bomberos de Balaídos tras recibir una alerta sobre las 14 horas.