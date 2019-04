La OCU coloca a la ciudad entre las tres urbes españolas más limpias y poco contaminantes

Calles y aceras limpias, baja contaminación y parques y jardines cuidados. Estas características observadas por los propios vigueses llevaron a la OCU a colocar a Vigo como la tercera ciudad más limpia de España, solo por detrás de Oviedo y Bilbao. El dato de la urbe olívica, que logra un 77% de satisfacción y sube 6 puntos con respecto al pasado estudio realizado en 2015, choca con la tendencia global detectada en las respuestas de los más de 5.000 encuestados de 60 municipios: los datos revelan que la limpieza empeoró en 39 urbes. La valoración media que dan los usuarios descendió de 55 a 53 puntos.

Oviedo (79%) es, una vez más, la ciudad que obtiene la mejor valoración de la limpieza por parte de sus ciudadanos. Por el contrario, las ciudades de Cuenca (36) Alcalá de Henares (36) Alicante (34) y Jaén (31) son las que obtienen peores resultados. La mitad de las ciudades del estudio obtienen una valoración por inferior al 50% de satisfacción. La evolución ha sido dispar, 18 ciudades mejoraron la puntuación obtenida cuatro años atrás. Destacan Castellón con una mejora de 8 puntos y sobre todo Huesca, que aumentó en 12 puntos la satisfacción de sus vecinos. En el lado opuesto se sitúa A Coruña con 16 puntos de caída.

En el estudio también se analizó el presupuesto municipal por habitante invertido en la limpieza. En el caso de la mayor ciudad de Galicia, es de 71 euros, uno de los más altos pero lejos de otras grandes ciudades como los 106 euros de Barcelona o los 97 de Salamanca, aunque sí supera la media nacional situada en 68 euros. La recogida de excrementos o la ausencia de pintadas y grafitis están entre otros de sus aprobados con nota. Concretamente con la primera están satisfechos el 56% de los consultados mientras que la segunda cuenta con el favor de 59 de cada 100 vecinos.

25 años atrás

Este estudio se realiza cada cuatro años, por lo que sus datos son reflejo también de las mejores y avances en este ámbito. La comparación con el primer estudio de la OCU un cuarto de siglo atrás, se puede comprobar que Bilbao es la ciudad que más ha mejorado en estos 25 años, seguida de Pontevedra y Vigo, llegando a crecer 19 y 17 puntos respectivamente. Por la contra, A Coruña, Palma de Mallorca y Tarragona son las ciudades con una evolución más negativa, su caída en picado se salda con 19 puntos menos en este periodo.

El estudio también hace una valoración de los resultados en el que esgrime una mayor "implicación" tanto de los vecinos como de las instituciones. De los datos se desprende también que "las ciudades más limpias no son las que más gastan, ni las más sucias las que menos, por lo que este no es un factor decisivo". "Está claro que las condiciones climáticas influyen, pero tampoco son determinantes. Si lo son la educación cívica y la buena gestión de los recursos, imprescindibles para mantener un elevado índice de satisfacción. Claramente no se han hecho suficientes esfuerzos, o los que se han hecho no se han dejado sentir en muchas ciudades. Es tarea de todos hacer que esto cambie", defiendes los profesionales de la OCU.