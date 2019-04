José Ramón Santamaría: "Vigo tiene carencias de política social, económica y de gestión"

A sus 65 años, José Ramón Santamaría se pasa a la política tras una vida dedicada a la gestión sanitaria en el ámbito privado. Fue el gerente del Hospital Vithas Fátima durante treinta años y ahora se presenta como número dos del PP a las elecciones municipales.

-¿Por qué ha decidido dar el salto a la política tras tantos años en el mundo de la sanidad privada?

-No es un salto calculado, nunca había tenido aspiraciones de dedicarme a la política. Pero cuando conocidos de muchos años que militan en el equipo de Elena Muñoz me propusieron participar en su proyecto, me pareció que era el momento en que yo podía trabajar por mi ciudad. Y porque me lo han ofrecido, porque si no no habría dado el paso.

-¿Era militante del Partido Popular?

-No, no he militado nunca. Empiezo ahora de cero.

-¿Qué cree que le puede aportar a esta ciudad?

-Mi experiencia como gestor. Hay que planificar el Vigo del futuro. Y me da la impresión que a día de hoy esa planificación no existe.

-¿Qué le falta a Vigo ahora mismo?

-Lo primero esa planificación de la que hablaba, no trabajar a corto plazo sino pensar en el largo, sobre todo en el ámbito de la consolidación de la economía. Es necesario que el Plan General salga adelante, porque se están frenando las inversiones de algunos empresarios de fuera que pasan de largo en el momento en que no ven con claridad dónde ubicarse.

-¿Qué valoración hace de la gestión de Abel Caballero al frente del Concello?

-Creo que ha sido un gobierno con muchas carencias en las áreas de política social, económica o de gestión municipal. Creo que el equipo de Elena Muñoz tiene unos representantes de la sociedad en todas esas áreas que trabajarán para conseguir que Vigo vuelva a funcionar.

-Ahora mismo en Vigo hay una crisis abierta en la sanidad pública tras la dimisión de los jefes de los centros de salud. Usted viene de la sanidad privada. ¿Cree que eso le puede restar votos al PP?

-No debería. En Vigo tenemos un gran hospital, muy bien dotado desde el punto de vista asistencial y con grandes profesionales. La sanidad funciona bien, el ciudadano como usuario no tiene ninguna queja de su funcionamiento. Sí es cierto que en este momento hay un conflicto en Atención Primaria. Hay que reconocer que en el pasado no se planificaron bien los recursos que se necesitaban. La población envejece, se demanda más asistencia? Ahora es cuestión de sentarse y resolver esos problemas puntuales.

-¿El Álvaro Cunqueiro es un hospital público o privado?

-Desde mi punto de vista es público, sin ninguna duda.

-¿Está de acuerdo con los que dicen que la Xunta está privatizando la sanidad?

-Aquí había un hospital público en el centro de la ciudad, el Xeral, y luego se construye uno nuevo que además era necesario, porque todo el mundo coincidía en que el Xeral era una infraestructura sanitaria obsoleta. Esto es lo único que ha cambiado, pasar de un hospital antiguo a uno nuevo, que sigue siendo público. Como conocedor del mundo sanitario privado, puedo decir que los hospitales privados no han sido beneficiados para nada ni con el cambio al Cunqueiro, ni con la política del señor Feijóo. Nuestra relación con la sanidad pública sigue siendo la misma que hace veinte o treinta años.

-¿Cómo es esa relación?

Desde el punto de vista institucional es buena, siempre lo ha sido con todos los gobiernos y conselleiros. El servicio que la sanidad privada presta a la pública es complementario, nuestras estructuras están a su disposición si puntualmente necesitan algún apoyo. Esto en lo que se ha traducido es en acuerdos entre centros sanitarios privados y el Sergas, pero es una actividad que representa menos del 6% del presupuesto de la Consellería.