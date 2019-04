Marea denuncia un "pelotazo" urbanístico en Alcabre con apoyo del Concello

El grupo municipal Marea de Vigo ha denunciado este jueves un "pelotazo" urbanístico promovido desde el gobierno local de Abel Caballero para beneficiar a El Corte Inglés, con la inclusión de un ámbito en la ordenación provisional, en el que se prevé la construcción de un centro de Leroy Merlín.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del grupo, Rubén Pérez Correa, el gobierno municipal pretende que esa área, el ámbito Cruceiro en la zona de Alcabre, se pueda desarrollar al amparo de la ordenación provisional para uso terciario.

El edil ha señalado que la concejalía de Urbanismo justifica el interés público de ese desarrollo porque tiene zona verde y por él pasa el carril-bici hasta Samil, además de que se elimina el uso residencial.

Sin embargo, Marea de Vigo considera "irregular" la actuación del Ayuntamiento, al entender que "primero se plantean necesidades privadas y luego se ponen los mecanismos públicos para llevarlas adelante", con lo que "se bordea la legalidad". A ese respecto, ha recordado que en ese ámbito se prevé la construcción de un centro de la marca Leroy Merlín, en una parcela propiedad de El Corte Inglés, "que está en pleno proceso de deshacerse de sus activos".

Por otra parte, Rubén Pérez ha advertido de que la ordenación provisional es un mecanismo previsto para ámbitos de suelo urbano consolidado que hubieran quedado 'a medio desarrollar' tras la caída del Plan General de 2008. "Esto no se justifica, no hay interés público, sino un interés privado especulativo porque ése es un ámbito de suelo urbano no consolidado", ha denunciado.

Finalmente, ha recordado que "ahora la pelota está en el tejado de la Xunta", que es la administración que debe autorizar la inclusión de ese ámbito en la ordenación provisional. "Esperamos que no permita este pelotazo, el de adaptar el urbanismo a un interés privado", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que los promotores privados "tendrán que esperar, como llevan esperando el resto de ciudadanos desde hace casi 4 años, a que haya un nuevo Plan General".

Barrio del Cura

Por otra parte, el portavoz de Marea de Vigo se ha referido también a los trabajos de demolición de los inmuebles que conforman el ámbito del Barrio del Cura, y ha expresado su "sorpresa" tras constatar que, entre las casas que van a ser derribadas, hay una vivienda ocupada por una pareja "que está censada allí".

Rubén Pérez ha advertido de que se han iniciado las operaciones de demolición sin tener en cuenta la presencia de estos vecinos, que no solo están censados, sino que han hecho obras de rehabilitación con licencia municipal, por lo que el Ayuntamiento debía saber que había casas habitadas.

A ese respecto, el portavoz de Marea ha señalado que los obreros ya han tapiado uno de los accesos a la vivienda, y ha denunciado que los afectados, ambos con una incapacidad reconocida, se presentaron en los servicios sociales municipales en busca de una solución. "Y allí les dicen que no pueden hacer nada", ha indicado.