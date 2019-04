Caballero garantiza la continuidad de las actividades de pago en el Centro Cívico de Teis

El alcalde vigués confirma que las actividades de pago se mantendrán el próximo curso en el Centro Cívico de Teis. "Garantizo que van a continuar, que estén tranquilos", aseguraba Abel Caballero esta mañana.

El regidor reaccionaba así a la concentración realizada ayer a las puertas del centro por profesores y usuarios ante la "incertidumbre" sobre el futuro de estas clases. Según los afectados, desde el Concello se les trasladó hace meses la intención de prescindir de esta oferta el próximo curso y decidieron manifestarse púbicamente al no recibir respuesta a sus peticiones para reunirse con el concejal y el técnico responsable.

"No hay ninguna intención de pararlos o cambiarlos, van a seguir exactamente igual. No sé de dónde sacaron que se van a suprimir. Yo, que voy a seguir de alcalde 25 años en esta ciudad, garantizo que van a continuar, por eso que estén tranquilos que no tienen marcha atrás", se compromete Caballero.