Enfermera eventual del Sergas, con 15 años en las listas de contratación, 10 años de trabajo real, con 257 contratos firmados, la mitad de un solo día y con solo tres meses de vacaciones disfrutadas. Y ha aprobado tres oposiciones, pero no tiene plazas. Es una de las historias que el colectivo Eventuais en Loita está dando a conocer para evidenciar la precariedad laboral que aseguran que padecen. Un grupo de enfermeras del área sanitaria de Vigo denuncia un "altísimo porcentaje" de temporales en el Chuvi y reclama a la Administración que saque más plazas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que les den estabilidad.

"Sin el personal eventual, el Sergas se derrumba", sostienen. El sindicato Satse calcula en torno al 40% el peso de las temporales en el Chuvi. Las profesionales entrevistadas señalan que hay servicios especiales y quirúrgicos en los que ese porcentaje es mayor. Como demostración de esa alta dependencia de eventuales, señalan las dificultades que Sanidade está teniendo para cubrir las vacantes que dejarán el domingo 12 de mayo que se celebran las oposiciones, a pesar de que no hay operaciones programadas ni consultas ni abren los centros de salud. Reprochan que la Administración tenga que ofrecer a los fijos "el doble que un turno normal" para cubrirlas -199,15 euros por 7 horas de mañana o tarde y 200,23 euros por las 10 horas de la noche-.

La Dirección del área sanitaria niega estos porcentajes de eventualidad. Asegura que el 75,43% del personal de Enfermería de la EOXI -1.139 de 1.510- es fijo con plaza en propiedad. Recuerda que en febrero dotó de estabilidad a 91 enfermeras y 43 técnicas de cuidados auxiliares de Enfermería en "la mayor incorporación de personal interino desde la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro".

Este grupo de enfermeras de Vigo critica que la OPE solo saque 372 plazas libres para los 8.605 enfermeros de Galicia que se presentan. Recuerda que acudir a ella es una "obligación" pues puntúa para las listas. Censuran que se haya endurecido el reconocimiento del tiempo trabajado pasando de exigir 7 años y medio a 11 años y medio para obtener la puntuación máxima.

En cuanto a las condiciones de contratación, denuncian que, aduciendo necesidades extraordinarias, el Sergas no ha dejado de empeorarlas desde 2008. Hablan de "irregularidades" como no tener derecho a los mismos turnos de la persona a la que sustituyen o cambiar las condiciones de un contrato en curso. Denuncian la "ansiedad" -y sus consecuentes bajas- que provoca cambiar de unidad con gran asiduidad por "medidas extraordinarias de reajuste de personal". Aseguran que saben su turno laboral con solo una semana de antelación y siempre sujeta a cambios por necesidades del servicio, lo que dificulta la conciliación; que no disfrutan de vacaciones, porque se las liquidan -"lo máximo que nos puede llegar a estar permitido es un mes sin empleo ni sueldo"-; que los contratos son de menos de 61 días para no llegar a acumular para un día de libre disposición; que siguen haciendo contratos de lunes a viernes pese a estar dos meses en un mismo puesto... Y que estas condiciones laborales se pueden extender la jubilación -aseveran que hay casos- por la dificultad para lograr plaza.