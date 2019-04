Los médicos de Primaria crean un comité de huelga y dejan en suspenso reducir la docencia

La asamblea de personal facultativo de los centros de salud del área sanitaria de Vigo decidió ayer continuar con los planes para convocar sus propias jornadas de paro y darán un paso más creando en los próximos días el comité de huelga. En cambio, la medida de renunciar a la formación de nuevos residentes se queda, por el momento, sobre la mesa. De todos modos, las decisiones adoptadas ayer están condicionadas a las reuniones que en los próximos días se celebrarán en Santiago.

Tras la desconvocatoria por parte de los sindicatos de las tres jornadas de huelga previstas para el pasado mes de abril, los médicos habían decidido en una asamblea urgente convocar ellos mismos unos nuevos paros en Vigo. Asesorados por los servicios jurídicos del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, han confirmado que pueden hacerlo. Para ello, crearán un comité formado por un representante de cada centro de salud del área sanitaria. Deberán fijar una asamblea específica para votar de forma secreta si van a la huelga o no. No necesitan un número mínimo de asistentes y la aprobación basta con que sea por mayoría simple. Se reunirán el próximo lunes 29 para continuar con estas gestiones.

Con respecto a la polémica por la intención de tutores de médicos en formación en los centros de salud de no aceptar más MIR por sobrecarga asistencial, la asamblea apostó ayer por no hacerla efectiva este año. No quieren crear un perjuicio a los residentes que, a partir de hoy, pueden escoger plaza en las distintas unidades de docencia. Pero la dejan sobre la mesa. Advierten de que si el próximo año se mantiene la situación de sobrecarga asistencial, renunciarán a dar esta formación.

Otra de las decisiones que se adoptaron en la asamblea es solicitar amparo a la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España al considerar que pueden tener problemas por el ejercicio de su profesión en las actuales condiciones. Continuarán con su petición a Inspección de Trabajo para que valore tanto las condiciones físicas como psíquicas a las que están sometidos. Además plantean desviar el trabajo administrativo a la Gerencia de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo.

Todas sus decisiones están condicionadas al resultado de las reuniones previstas en Santiago. Los facultativos vigueses acudirán hoy a la reunión de la Coordinadora Galega de Atención Primaria. El viernes está prevista la mesa sectorial pactada entre los sindicatos y el Sergas con la desconvocatoria de la huelga de abril.

Oferta de Carlos Príncipe

Ante la intención de renunciar a la docencia de algunos tutores, que salió a la luz el lunes, el Sergas difundió ayer el ofrecimiento de Carlos González Príncipe, exalcalde para ampliar su labor formativa. En un correo electrónico remitido a la Dirección de Procesos sin Ingreso y Urgencias, señala que considera su "obligación ayudar a formar nuevas generaciones de médicos". Señala que ya recibe a los MIR de Familia y desea hacer lo mismo con los MIR de Pediatría en su rotación por Primaria. Denuncia que nadie de este servicio hospitalario ni de docencia le brindó esta posibilidad y señala que quiere hacerlo "sin pedir ni esperar nada a cambio, solo por el deber y el placer de ayudar a formar".