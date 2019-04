De la Vega censura los discursos "indignantes" que "banalizan" la violencia contra la mujer

La presidenta del Consejo de Estado insta a "combatir con la voz y la palabra" los discursos políticos "indignantes" que "banalizan" la "pandemia" de la violencia de género y defienden un modelo social de "desigualdad, dolor y violencia". María Teresa Fernández de la Vega abogó por enfrentarse a los partidos que continúan situando a la mujer como "un valor subordinado" al hombre durante el acto oficial en el que se descubrieron las placas de los tres edificios institucionales del campus vigués rebautizados con el nombre de tres gallegas destacadas: Egeria, Filomena Dato y Ernestina Otero.

De la Vega subrayó que, solo en Europa, el 55% de las mujeres han sufrido acoso o violencia sexual y advirtió contra los partidos que defienden un modelo de patriarcado "resistente y resiliente" desde hace siglos. "Que nos mata y no viola solo por el hecho de ser mujeres. Y eso es intolerable", censuró.

Atribuyó a la "ignorancia" el "miedo" al feminismo y defendió la igualdad entre hombres y mujeres como "uno de los elementos más importantes para el progreso y avance de nuestros sistemas democráticos". "No hay camino que no pase por la igualdad y por colocar a las mujeres en el lugar que merecen. No solo por una cuestión ética, sino porque allí donde estamos las cosas mejoran en la sociedad, la política o la economía", subrayó.

Pese a todo, dijo sentirse "optimista" de cara al futuro, ya que las jóvenes han abanderado el movimiento feminista y las animó a buscar el apoyo de quienes las precedieron y de los hombres, además de apremiar a todas las mujeres a permanecer "atentas".

Respecto a su trayectoria, la presidenta del Consejo de Estado destacó que su aspiración siempre ha sido la igualdad y agradeció que la vida le haya brindado "la oportunidad de romper techos de cristal".

De la Vega, que visitaba hace justo un año el campus en su calidad de presidenta de la Fundación Mujeres con África, felicitó a la Universidad de Vigo por su iniciativa e identificó a Galicia como "tierra de mujeres luchadoras".

El rector Manuel Reigosa subrayó, por su parte, que la institución académica "hace justicia" al "papel fundamental" jugado por las mujeres, "en gran parte invisibilizado" y que "la historia no refleja correctamente". "Aspiramos a una sociedad mejor, que es una sociedad feminista sin ninguna duda", concluyó.

Al acto, que contó con una divertida representación a cargo de la compañía teatral A Panadaría, también asistieron la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba; el delegado de Zona Franca, David Regades; la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el alcalde Abel Caballero; y la concejala María José Caride.

El regidor vigués felicitó a la Universidad por una iniciativa que contribuye a recordar "un principio tan importante como el de la igualdad" y alabó a De la Vega como "mujer excepcional".

Tras el descubrimiento de las placas y una visita privada, la presidenta del Consejo de Estado pronunció un conferencia sobre "Igualdad y Estado de Derecho".