Regades refrenda a Zona Franca como "principal agencia de desarrollo económico de Galicia"

El delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades, refrendó esta mañana en el Círculo de Empresarios que la Zona Franca es "la principal agencia de desarrollo económico de Galicia". Durante un almuerzo-coloquio con empresarios, Regades ha subrayado que Vigo alberga la única Zona Franca del noroeste peninsular, lo que supone una "ventaja competitiva" para la ciudad y, además, es un ente "que se autofinancia".

r, lo Regades ha precisado que Zona Franca gestiona 9 millones de metros cuadrados de suelo industrial donde operan 660 empresas con más de 21.000 empleados.

"En Vigo, una de cada cuatro personas desempeña su trabajo en una instalación de Zona Franca", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que gestiona "eficientemente" activos estimados en 3.000 millones de euros "con deuda cero", que se revierten en el área con una media de inversión anual de 35 millones de euros.

"Zona Franca representa un factor diferencial que se entiende rápidamente si decimos que, además de las inversiones municipales o de las que vienen de los fondos del Estado, Vigo tiene, a diferencia de otras ciudades, la ventaja de disponer de las grandes inversiones de Zona Franca", ha remarcado.

Ante más de 150 personas reunidas en el Círculo de Empresarios, el responsable de Zona Franca ha aportado los planes de desarrollo de cinco nuevas infraestructuras empresariales.

Estas son, ha mencionado, la ampliación del parque tecnológico en 252.000 m2; la de Balaídos; la reordenación del polígono de A Pasaxe en Gondomar; la Central de Transportes y la pista de pruebas que se ubicará en el millón de metros cuadrados de As Neves de la Plisan.

Todo ello se complementará, ha añadido, con nuevas naves para pymes en Porto do Molle (Nigrán) y la localización de bolsas de suelo en Vigo para incorporar al nuevo PXOM.

En su balance, Regades ha destacado asimismo servicios como las aceleradoras ViaGalicia y ViaExterior, la oferta de cuatro viveros de empresa con oficinas y talleres y la realización de edificios concebidos como centros de conocimiento empresarial como el Siemens o el World Car Center.

Sobre este último, ha anunciado que este viernes se conocerá el proyecto ganador del concurso internacional de arquitectura.

Sobre las inversiones concretas a realizar dentro de la ciudad ha citado la recuperación del barrio de Teis con la actuación en la ETEA y la urbanización prevista de la antigua Campsa; la nueva sede central de Zona Franca en el Rectorado del Areal o la inversión en la Panificadora.

También ha avanzado la próxima convocatoria de dos concursos públicos para ubicar el Centro Gastronómico y un Centro de Negocios y Emprendimiento en Vigo además de recordar que también se ha comprado un edificio en el Casco Vello para la Asociación Down.