Humor y arte, un cóctel exitoso de la mano de los viñetistas de FARO

El cóctel de humor y arte triunfa en Vigo de mano de los viñetistas de FARO. Cientos de personas acudieron ayer a la firma de libros y la exposición de tiras cómica protagonizada por dos de los dibujantes del decano: Luis Davila, autor de la tira cómoda "O Bichero", y Gogue, creador de Floreano. Ambos artistas estuvieron ayer por la tarde durante varias horas en la sede de FARO en la calle Policarpo Sanz firmando ejemplares de las dos recopilaciones de sus mejores viñetas, publicaciones que el decano ha editado dentro del proyecto "Ilustrando. As historias do noso día a día". Los monográficos -de edición limitada y en tapa dura- recogen las mejores creaciones de ambos humoristas gráficos. En total reúnen 116 tiras de Floreano y O Bichero y pueden adquirirse por 6,95 euros cada una o 12 los dos.

Las publicaciones no son el único resultado de la iniciativa "Ilustrando. As historias do noso día a día". Para sacar el humor gráfico a la calle y aproximarlo a la sociedad, se ha organizado una exposición en plena calle Príncipe, justo frente al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). La muestra está integrada por una selección de viñetas que han aparecido en las páginas de FARO y se recogen en los libros. Los paneles podrán disfrutarse hasta este jueves, 25 de abril. A continuación se llevarán a otros municipios de la provincia: Pontevedra, Redondela, Vilagarcía de Arousa, Cangas y Baiona.

"Pasas por delante y ya sientes la necesidad de leerlas y también sin darte cuenta se te marca una sonrisa. Son maravillosas", comentaban un grupo de transeúntes hace varias semanas, cuando se estrenó la muestra de Príncipe. La iniciativa está patrocinada por el Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra y Banco Sabadell, con la colaboración del grupo Recalvi, Gadis, CdC y RadioTaxi Vigo.

La muestra se inauguró a principios de mes con una presentación en el MARCO a cargo del actor Carlos Blanco, "Sin el humor, la prensa no se entendería", comentó el intérprete durante el evento.