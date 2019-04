Caballero pide a la Xunta que vete las casas de apuestas junto a parques infantiles

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, urgió ayer a la Xunta a que vete la instalación de casas de apuestas junto a parques infantiles, como sucede en el barrio de Navia, donde se prevé la apertura inminente de un negocio de estas características próximo a espacios dedicados a menores de edad.

Caballero señaló que esta casa de apuestas en Navia está "en proceso de apertura" y advirtió que echará "un vistacito al detalle" para comprobar que cumple todos los requisitos antes de darle licencia de actividad, y que, una vez abra, vigilará que no entren a la misma menores de edad.

El regidor olívico hizo hincapié en que los ayuntamientos no tienen "ningún papel discrecional" en la emisión de licencias de actividad y, por tanto, si se cumple con lo legalmente establecido, no tienen "margen de maniobra" para impedir la apertura de casas de apuestas que, particularmente, comentó que no le gustan.

Caballero recordó además que la Xunta dio dos veces luz verde a este proyecto concreto en Navia, en enero y en septiembre de 2018, tras solicitar la empresa una modificación del proyecto original, siempre conforme a la ley.

Por eso, reclamó un cambio de la normativa actual para que se prohiba el establecimiento de salas de apuestas cerca de parques infantiles o de colegios, tal y como se lo ha planteado en una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Por otro lado, el PSOE vigués anunció ayer que el ascensor del parque Camilo José Cela, situado en Torrecedeira, estará listo durante la primera quincena de mayo. Este elevador panorámico permitirá remontar cómodamente los 16 metros de desnivel entre Torrecedeira y Pi y Margall. La actuación busca que las familias vuelvan a ocupar uno de los escasos parques urbanos de Vigo y para ello plantea suprimir barreras arquitectónicas, crear un espacio mucho más diáfano y eliminar las actuales pérgolas de la parte superior para crear una nueva plaza que será ocupada por un parque infantil con un espectacular juego de escalada. Al elevador acristalado se destinará alrededor de un millón de euros que se incorporan al proyecto Vigo Vertical financiado con fondos europeos de desarrollo sostenible.

No será el único ascensor urbano que se inaugure durante la primera quincena de mayo. También estará operativo el próximo mes el ascensor de cristal de la calle San Salvador que conectará la plaza de Isabel la Católica con Pizarro.

Además, el Concello estrenará también en las próximas semanas la humanización de Plaza América, al que destina un importe de 1.5 millones, y la también humanización de la calle Venezuela, salvo el tramo más cercano al Concello. Esta última actuación tiene un presupuesto de tres millones de euros, donde se incluyen el parque infantil, el saneamiento y el abastecimiento. También está previsto que se inaugure la primera quincena de mayo la remodelación de la zona de los Volcanes, en el tramo final de la avenida de Castelao, y la Plaza del Emigrante, en las confluencias con Plaza América y la calle Coruña.

Asimismo, la próxima semana también terminan las obras del campo de fútbol de Candeán y A finales del próximo mes arrancará la mejora del de Bouzas. La inversión total en campos de fútbol de la ciudad asciende a 1,7 millones de euros.