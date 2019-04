"El PP intenta captar un voto más galleguista"

-Ha manifestado recientemente que la Xunta practica una política de imposición del gallego... ¿Piensa realmente que en Galicia hay un problema lingüístico?

-Hay un problema político-lingüístico. Nosotros abogamos porque cualquier español tenga derecho a que sus hijos estudien en castellano. En las guarderías de la Galiña Azul todos los formularios están en gallego y eso es un problema, tienen que estar en las dos lenguas. Tenemos que luchar por la igualdad, no por la exclusión. Cualquier gallego tiene derecho a trabajar en Cataluña y hacerlo en español y viceversa. Y además está la exigencia del gallego para determinados puestos de la Administración. Nosotros creemos que el gallego es un mérito y no una exigencia excluyente.

-¿Considera que la Xunta discrimina el castellano?

-Creo que los partidos están usando la lengua para la campaña electoral. El PP ahora mismo intenta captar un voto más galleguista. Tenemos claro que las dos lenguas son complementarias, no excluyentes.

-La oposición acusa a Ciudadanos de no querer que el AVE llegue a Galicia...

-Quien no quiere que llegue antes a Galicia es quien lo ha paralizado, quien no ha destinado fondos, quien lo ha usado como arma electoral. El AVE no ha llegado a Galicia por culpa del bipartidismo. Durante muchos años el presupuesto de Fomento ha ido casi en exclusiva al AVE, y a lo mejor hemos dejado atrás otras infraestructuras que también eran necesarias.