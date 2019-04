Caballero: "Queremos suelo industrial"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, continuó ayer con sus actos electorales de apoyo a Pedro Sánchez y a las candidatas socialistas al Congreso de los Diputados. Junto con Olga Alonso y Ángeles Marra, además de otros concejales, repartió información electoral en la Plaza de la Princesa. "Queremos un Gobierno que apoye a esta ciudad, el trabajo y los salarios dignos y que no se dedique a recortar ni a hacer retroceder", apuntó el regidor.

Caballero incidió en que las apuesta de los socialistas son la economía, la industria, el empleo "y que se haga suelo industrial en Vigo". "Zona Franca quiso suelo industrial y fue Feijóo el que dijo que no, que no era urgente. Y cuando Citroën necesitó respaldo, Feijóo no se lo dio durante tantos años. Nosotros queremos el apoyo para que llegue a producir 800.000 vehículos. Y queremos que se proteja el naval, es imprescindible que el Puerto baje sus tasas para que la pesca pueda ser productiva", explicó el regidor, que insistió en la conveniencia para Vigo de que Pedro Sánchez gane las elecciones.