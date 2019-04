Desafío de talentos internacionales

El Conservatorio Superior de Música de Vigo reúne estos días una gran cantidad de talentos internacionales que compiten por salir vencedores de la tercera edición del Concurso de Piano Ciudad de Vigo. Son 90 intérpretes que proceden de 33 países de cuatro continentes -América, Asia, Europa y Oceanía- que han recorrido grandes distancias para tocar en Vigo. Les ha atrae el especial formato del examen, las opiniones de participantes de anteriores ediciones sobre el buen ambiente que se crea y la pianista que en esta ocasión preside el jurado: la célebre artista argentina Martha Argerich, a la que se dedica esta edición de la cita organizada por la Asociación de Música Clásica de Galicia.

Esta última es la principal razón por la que la taiwanesa Fanya Kin ha viajado a Vigo desde Estados Unidos, donde reside. "Le admiro desde que era muy pequeña y he estado en conciertos de ella. Es una gran oportunidad estar aquí y tocar para ella y, ojalá, llegar a conocerla al final", explica. También para su compatriota Pinki Wen, que ahora reside en París, es el motivo fundamental de su presencia en el certamen vigués. "Tocar para Martha es mi sueño", confiesa y considera que es una de las cuestiones que más han llamado la atención de todos a la hora de tomar la decisión de presentarse.

El hecho de que no haya ninguna restricción de edad es otra de las cosas que más han seducido a Kin, de 29 años, que ve como en algunos concursos ya no le permiten participar. "Tener un rango tan amplio de edades es muy refrescante para nosotros. Es genial estas diferencias para poder ver cómo interpretan de forma diferente y aprender de ellos también", argumenta. La más pequeña del concurso es una niña española de once años y el mayor tiene 47.

Emanuel Roch "no diría" que optó a participar en este concurso por Martha Argerich. "Es una razón, pero no la única". Este alemán de 20 años competirá este año en cinco o seis concursos, más de lo normal para él, con el objetivo de "tener algo como una rutina en esto". "La atmósfera es muy buena, también el sitio. La gente es muy amigable. Y es una gran oportunidad tener algunos buenos conciertos como premio", cuenta.

Lo que "realmente" motivó a Mia Pecnik, ucraniana de 18 años, para presentarse al concurso fue su amor por España y sus gentes. También la recomendación de participantes de anteriores ediciones: "Me dijeron que estaba muy bien organizada, que esto es bonito y la atmósfera es muy buena". No se equivocaron, opina. Le ha impresionado el nivel de sus contrincantes. "Es muy muy alto", asegura y añade: "Escuché a gente asombrosa, lo que le da respeto".

El venezolano Sergio Tiempo, uno de los cinco componentes del jurado, también está impresionado por el nivel de los participantes. "Hay demasiados buenos, no sabemos qué hacer. Estamos en una situación muy complicada. Hay algunos que se destacan mucho, pero hay muchos fantásticos", señala. A Tiempo le cautivó el formato del concurso, sin límites de edad y con repertorio libre. "Los concursos tienen algo que va en contra de todo lo que es artístico. Comparar a músicos es como querer convertir esto en un deporte y la música no se trata de eso. Si hay libertad de obras y no se separa a la gente por edades, es lo más cercano a lo que puede ser más artístico y musical. Se aleja un poco de las normas de un concurso y por eso me pareció más interesante", explica.

"Está muy bueno el concurso", asevera el brasileño Nelson Freire, con una importante experiencia como jurado en concursos de diferentes países. Lo que más destaca es también la ausencia de restricciones por edad, algo que no es nada habitual. Apunta que, "en general, los más jóvenes son los que más sobresalen". Completan el jurado Argerich, el húngaro Tamás Vásáry y el director artístico, el gallego Pablo Galdo.

Estos 90 participantes han sido escogidos entre 381 aspirantes de 53 países. Algunos se han desplazado desde puntos tan distantes como Australia. Rusia es el país con más presencia, con una decena de pianistas. Hoy finaliza la primera ronda. Pasarán 20 a la semifinal, que se celebrará mañana, y solo 5 a la final, el sábado.