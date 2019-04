El cartel de los conciertos en Castrelos para este verano se completa poco a poco. El Concello de Vigo ha anunciado esta mañana el último de los artistas que pisará el escenario del auditorio al aire libre en el parque municipal. Roger Hodgson, excantante y fundador de la banda británica Supertramp, volverá a la ciudad olívica el 29 de Julio después de cerrar en 2017 el Festival Illas Cíes.

A Roger Hodgson se le considera como uno de los autores con más talento de la música. No en vano, compuso la mayoría de los éxitos que llevaron a Supertramp a conseguir ventas de más de 60 millones de discos. The Logical Song, Breakfast in America o Give a Little Bit son canciones que han quedado registradas en la banda sonora de la cultura popular como himnos que marcaron a más de una generación.

A sus 69 años, Hodgson visitará Vigo por tercera vez en su vida. En 1997, en la mágica noche de San Juan de Vigo ofrecía un concierto de más de dos horas junto a la banda con la que alcanzó la fama mundial, Supertramp. No sería hasta 20 años después que volvería a la ciuda olívica. Lo hacía para participar en el II Festival Illas Cíes, la acción musical promovida por el Concello para promocionar la candidatura del archipiélago de la ría de Vigo a Patrimonio de la Humanidad. En aquella cita, el 'alma' de la banda británica revalidaba su indiscutible directo en una actuación a la que se unía también Carlos Nuñez y en la que se estrenaron algunos temas inéditos.

Roger Hodgson volverá a desplegar su arte en Vigo, esta vez en Castrelos, después de que al escenario del parque municipal se hayan subido los otros dos artistas anunciados hasta ahora. En primer lugar, el 17 de Julio, será la americana Lauryn Hill la que haga parada y fonda en la ciudad olívica dentro de la gira con la que celebra los 20 años de la publicación de su disco The Misseducation of Lauryn Hill. Seis días después será 'El Tigre' de Gales, Tom Jones, el que visite Vigo. Será el 23 de Julio cuando los vigueses puedan escuchar en directo clásicos como It's Not Unusual o Delilah.

Melendi o El Dúo Dinámico, alternativas clásicas

Los conciertos de Castrelos no serán los únicos que podrán disfrutar los vigueses este verano. Uno de los artistas más deseados -así lo demostró la encuesta lanzada por este periódico- visitará Vigo el 20 de Julio. Ese día será cuando Melendi ofrezca el que será su quinto concierto en la urbe gallega, dentro de la gira Mi cubo de Rubik.

Antes, en junio, un clásico de la música española se subirá al Auditorio Mar de Vigo. Será el 22 de junio cuando el Dúo Dinámico actué en la ciudad olívica dentro de su Gira 60 Aniversario. La pareja artística que forman Maneul de la Calva y Ramón Arcusa son responsables de éxitos como Resistiré, Bailando el Twist o Quince Años, precisamente el mismo tiempo que llevaban sin actuar en Vigo.