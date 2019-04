Cinco propuestas para disfrutar con niños de la Semana Santa en Vigo

La Semana Santa es sinónimo de vacaciones y tiempo de ocio para los escolares. Si decides quedarte en Vigo durante este periodo de descanso, apunta estas opciones:

Parque de saltos



El Centro Comercial Gran Vía ha estrenado hoy el parque de saltos Urban Planet, un nuevo espacio de ocio, deporte y diversión con unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados en la segunda planta. Las instalaciones ofrecen la posibilidad de disfrutar de salto libre, streetjump-parkour, slambasket, footballshoto bigairbag y tienen capacidad para albergar eventos y celebraciones.

Parque de atracciones



El Ifevi alberga hasta el 21 de abril un parque infantil y familiar que cuenta con pista de patinaje, deslizador, hinchables, wipe-out o tren infantil, entre otras atracciones. Su horario de apertura es de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las actividades están destinadas a menores de más de 2 años y adultos.

Descubrir la diversidad del mar



El Museo do Mar ofrece el jueves 18 y el sábado 20, desde las 12 horas, la actividad "Tesouros do Mar, Descubre a diversidade das nosas rías", destinada a familias con niños a partir de los 3 años. Para ambas actividades, es necesario reservar. El viernes 19, tendrá lugar la actividad "Alimentación de los peces del acuario", a las 11.30 y a las 11.45 horas. El domingo 21, a las 12.00 y a las 17.30 horas, el Museo do Mar alberga una visita guiada: "Un paseo polo Museo do Mar de Galicia", para la que es necesario reservar si se desea asistir.

Conocer sabores del mundo



Salinae, la única salina marina de evaporación solar conservada y musealizada de todo el Imperio Romano, ofrece el jueves 18 y el viernes 19, desde las 12 horas, el taller "Sabores de Roma". El sábado 20 y el domingo 21, desde las 12 horas, visita guiada "Descubrindo Salinae". Ambas actividades están recomendadas para menores a partir de los 8 años.

Festa Miudiña en Valladares



Varias actividades completan el cartel de la segunda edición de la Festa Miudiña en Valladares con juegos, talleres, música y espacios de lecturas para los menores. La cita comenzará a las 11 horas y se alargará durante toda la jornada.