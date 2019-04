Puerto y Xunta reclaman a Fomento un proyecto para la salida sur de Vigo en el plan del Corredor

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, mantuvo ayer una reunión con la directora y el presidente de la Autoridad Portuaria -Beatriz Colunga y Enrique López Veiga- en la que instaron al Ministerio de Fomento mayor agilidad en la elaboración de un nuevo Plan Director para el Corredor Atlántico, en el que se incluya, entre otros proyectos, la conexión sur ferroviaria que dotaría al Puerto vigués de una mejor conectividad con Europa y Portugal. "El puerto es pesca, sí, pero también automoción. Estamos en el tiempo de descuento para poder optar a proyectos europeos, si no se nos escapará la ventana de cofinanciación. El tiempo es oro en este tipo de infraestructuras", afirmó Veiga.

Esta variante permitiría que la red ferroviaria de Urzáiz se convirtiese en una estación pasante y no terminal, de modo que quedaría también conectada con el muelle de Bouzas por un túnel, tal y como se recoge en el estudio elaborado por el Puerto y remitido a Fomento el pasado mes de octubre. El Ministerio presentó dos meses atrás un primer borrador del plan director del Corredor Atlántico en el que se recogen las actuaciones destinadas a modernizar esta red de mercancías, que en el caso de Galicia, y particularmente Vigo, pretende vertebrar la fachada Atlántica y mejorar las conexiones con Europa y Portugal.

El proyecto, en palabras de Vázquez, cuenta con omisiones "escandalosas" como es esta "salida sur" si bien confirmó el apoyo de la Comisión Europea para lograr su inclusión. "La conexión del Puerto con la salida sur es vital, la creación de un túnel desde Bouzas hasta Urzáiz permitiría la mejora de otras infraestructuras como el paso a nivel de Porriño. Abordamos está conexión ferroviaria ante la Comisión Europea y lo cierto es que fueron recíprocos de cara a estas inversiones", anotó Vázquez quien matizó que esto permitiría la captación de fondos europeos a la vez que mejoraría la competitividad del puerto vigués para captar tráfico de mercancías y posicionar sus servicios a nivel internacional.

Otro aspecto que preocupa a ambas administraciones es el presupuesto del que se dispone para dichas obras, en particular, para salvar los desniveles presentes en la zona lucense de Monforte de Lemos. López Veiga explicó que las pendientes que se registran son "muy difíciles" de salvar para convoyes de 750 metros de longitud, en referencia a los que transportarían mercancías por el recorrido ferroviario. "Hay que demostrar cómo se va a resolver. Tenemos dudas porque el acompañamiento presupuestario al Corredor Atlántico no parece de acuerdo con las obras que hay que acometer", afirmó el presidente del Puerto, que matizó que la solución no pasa por la mejora de los trenes.

La primera parte entre la terminal portuaria y la estación de Urzáiz se calcula en 114 millones, el tramo de 9,9 kilómetros entre Vigo y Porriño en 300 millones y la última parte hasta la frontera portuguesa se estima en 200 millones de euros. "Son estimaciones pero procede realizar el estudio alternativo y el estudio formativo que serán más fiables en cuanto a datos técnicos", precisó Veiga.