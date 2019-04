Navieras y hosteleros cargan contra el plan rector de Illas Atlánticas

El sector turístico de las Illas Atlánticas manifiesta su preocupación porque la regulación que establece el Plan Rector del Parque Nacional de Illas Atlánticas va en contra de los intereses de las Rías Baixas como reclamo turístico de primer nivel y una de las principales opciones para visitar Galicia.

El Parque Nacional ha acabado por reglarse por un Plan Rector de Usos (PRUG) que nace obsoleto y fuera de la realidad. Un plan que llevaba un retraso de más de 15 años en su tramitación y aprobación y que, a pesar de esto se ha puesto en marcha de forma apresurada sin contar con el sector ni con los isleños y dejando todavía pendientes muchas cuestiones que sí inciden en la conservación y preservación del destino.

Consideran que con el nuevo plan el Parque no dispone de un programa adecuado de accesos que permita su visita en temporada baja, que en la actualidad va del 16 de septiembre al 14 de mayo del año siguiente, más allá de las reducidas plazas para grupos durante esa época. Recuerdan que, desde la existencia del Parque, su órgano gestor siempre consideró todo el mes de septiembre, el puente del Pilar y fines de semana de octubre el cupo de visitas máximo.

En su opinión, el injustificado recorte diario de 400 personas del 15 de mayo al 15 de septiembre (periodo conocido como temporada alta) para las Islas Cíes y que solo puedan visitar el parque nacional 450 personas diarias el resto del año, es un grave error pues no se adaptan a la realidad de la demanda ni al impulso que ha recibido este destino en ferias y simposios internacionales de turismo. Llama la atención que la Playa de las Catedrales tenga un cupo de 4.812 personas diarias en tan solo 8 hectáreas durante los 365 días del año.

Recuerdan que, a pesar de las reiteradas peticiones elevadas a la Administración, el PRUG finalmente no considera temporada alta (cupo máximo), y por tanto limita el acceso a tan solo 450 personas en grupos organizados, para festividades tan importantes como el festivo primero de mayo (el 2 es festivo en Madrid y era una opción para esta comunidad que busca destinos de naturaleza), el puente del Pilar o la ya mencionada segunda quincena de septiembre, periodos de gran relevancia para el sector turístico. Se trata de una decisión en la que no han tenido en cuenta al sector del transporte marítimo y hostelero, ni sus alegaciones. Desde ahora, diariamente más de 1.500 personas no podrán disfrutar en esas fechas de las Islas Cíes u Ons.

Las restricciones, según la opinión del sector, no responden a un objetivo de conservación y perjudican cualquier contratación en las empresas que directa o indirectamente se vinculan al transporte, hospedaje u hostelería que programaban una temporada mínima hasta el 30 de septiembre.

En la redacción del PRUG no han tenido en cuenta tampoco las peculiaridades de la Isla de Ons. Con sus 470 hectáreas terrestres, les han propuesto un cupo de tan solo 1.300 personas al día desde el 15 de mayo al 15 de septiembre, y a solo 450 personas al día, el resto del año. Cuando esta isla tradicionalmente es visitada en agosto por un rango de 1.600 a 1.800 personas diarias.

Además, existen casas de alquiler, pensiones, hostales habitaciones turísticas para las que no se ha establecido un cupo de pernocta. El sector reclama que se garantice el acceso para los diferentes clientes de los alojamientos turísticos con un cupo o carnet fuera del cupo diario.

Piden también que se permita la compatibilidad del decreto de vivienda de uso turístico con la concesión de uso particular que conlleva a no cambiar el uso de la concesión y se aplique la tasa de vivienda turística solamente a los meses que está de alta con tal finalidad o en su defecto a un solo semestre.

Y también está la problemática existente con los propios vecinos para que se desplacen a sus viviendas. Los isleños exigen que se garantice su derecho a ir a su casa con quién quieran y cuándo quieran sin restricciones.

Las visitas que se realizan desde el pasado mes de octubre demuestran que todo el Parque Nacional, pero en especial las Islas Cíes, es un destino desestacionalizable y no solo de sol y playa por lo que llama la atención que se prohíba hacer una línea regular durante todo el año. Integrantes del sector consideran que medidas de este tipo van en dirección contraria a que Galicia pueda ser un destino turístico los 365 días del año.

El sector anima a seguir el ejemplo de otras Comunidades Autónomas, donde incluso, reforzando las visitas y los accesos, se ha sabido hacer compatible el turismo con un respeto sostenible del espacio natural. Consideran que se ha optado por la comodidad de prohibir más que por realizar actividades de sensibilización o de conocimiento del medio que permitan obtener su aprovechamiento racional y sostenible.

Las empresas vinculadas al Parque esperan que se haga una reflexión para adaptar el PRUG a esta realidad y no perjudicar los intereses turísticos de Galicia, la actividad económica de las Rías Baixas y de estas empresas que ven seriamente amenazada su sostenibilidad económica y la de sus trabajadores.

Las empresas que suscriben esta denuncia son Bahía Sub, Bar o Pirata, Casa Checho, Chiringo Area dos Cans, Cruceros Rías Baixas, Naviera de las Rías Gallegas, Naviera Mar de Ons, Rutas Rías Baixas, Spain Kayak y Viveons.