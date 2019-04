Los médicos de Primaria de Vigo: "Queremos realidades, no más negociación"

La Atención Primaria de Vigo no cesa sus protestas. // FdV

"Profundamente engañados" y "enfadados". Así se sienten los médicos de los centros de salud de Vigo por la desconvocatoria de la huelga por parte de los sindicatos que, consideran, "Iba a ser seguida masivamente por el colectivo médico, por primera vez". En sendos comunicados remitidos por la asamblea y la junta de jefes cesados analizan que las centrales "intentaron convertir un conflicto profesional transversal basado en la dignidad y la ética profesional en uno laboral". Denuncian que, agotados los plazos prometidos, el Sergas "no cumplió nada". "Queremos realidades no más comités, más negociación", subrayan. Por ello, piden que no se participe en ellos.

En la asamblea del martes, cuya asistencia cifran en más de 200 facultativos, el colectivo médico explica que "se criticó y abucheó" a los sindicatos firmantes de la desconvocatoria -CIG, CC OO, CESM y O'Mega- y a la asociación SOS Galicia y se criticó "duramente" el papel de Agamfec. "Nadie delegó a ninguna de estas organizaciones para negociar nada antes de la huelga y mucho menos para constituir otro comité". Se refieren al Consello Asesor Técnico de Atención Primaria, que se llevará a mesa sectorial el 26 de abril. Consideran que no es más que otro grupo de trabajo, como los creados hace 4 meses. Rechazan entrar en él y piden que a las organizaciones que pactaron su creación "se retracten y lo abandonen". Los jefes dimitidos son más duros: "Eran meros instrumentos en nuestro conflicto".

Los facultativos ya trabajan en la convocatoria de una huelga para el mes de mayo, convocada por los propios médicos de Primaria y valoran otras medidas: dejar de aceptar médicos en formación de primer año el próximo curso en los centros con más sobrecarga; no negociar ni firmar los objetivos con las gerencias; y boicotear las elecciones sindicales. Después de que prevención de trabajo del Sergas desatendiera sus peticiones de evaluación de los puestos de trabajo, están recurriendo a Inspección de Trabajo y seguirán con ello. También prevén pedir asesoría jurídica al colegio médico sobre la organización de los centros de salud tras el cese de casi el 80%.

Precisamente, los 23 jefes dimitidos también se reunieron el martes. Aunque preveían disolver su junta al estar cesados, ante la actual situación han decidido mantenerla y ampliarla a todos los servicios de Atención Primaria de Vigo "para coordinar las acciones que se vayan decidiendo en las asambleas". Decidieron volver a centrarse en los problemas del área que "no solo no se resolvieron, sino que empeoraron" en los casi 5 meses desde su primer anuncio de dimisión: sigue la saturación en consultas, "empeora" el acceso al Chuvi, "éxodo masivo de médicos"... Ven "solo humo" en los anuncios de Sanidade. Animan a otras áreas gallegas a unirse: "Nos estamos jugando el futuro de Primaria".

En el Día de la Atención Primaria, que se celebró ayer, los profesionales de los centros de salud realizaron paros de 15 minutos. El Colegio de Médicos de Pontevedra se sumó a las reivindicaciones y denunció el "deterioro de la atención sanitaria como consecuencia de los recortes". Recordó que ya en 2016 se crearon mesas de trabajo y, en un documento de consenso, se plasmaron medidas para reorganizar Primaria. La "falta de avances" tres años después ha "evolucionado a un mayor deterioro".