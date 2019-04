Feijóo reivindica la recuperación de edificios: "Hemos de conservar lo bueno, lo que perdura"

"Hemos de tener en cuenta la conservación de lo bueno, de lo que perdura". Con este mensaje hacía ayer un llamamiento en Vigo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a repensar la idea tradicional de urbanismo y construcción para orientarla a la recuperación de inmuebles antiguos. "Más rehabilitación y menos obra nueva. No tiene sentido ir a un pueblo y encontrarse en las afueras con edificios de protección oficial y en el casco urbano construcciones abandonadas en ruinas", sentenciaba el dirigente autonómico.

Feijóo enfatizó que la Xunta está apostando por este nuevo modelo, especialmente tras la aprobación de la primera Ley de Rehabilitación de Viviendas. "Estamos comprando inmuebles en cascos históricos como el de Betanzos, Lugo o Ferrol para reformarlos. Aquí en Vigo tenemos el compromiso con el Consorcio del Casco Vello. Hemos destinado más de 27 millones de euros en la recuperación de edificios. Pero además de rehabilitar, también hay que crear zonas para vivir y aparcar", afirmaba el presidente autónomo.

El presidente de la Xunta recordó que se han entregado siete millones de euros en préstamos sin intereses a ayuntamientos gallegos de menos de 50.000 habitantes para recuperar inmuebles abandonados.

Feijóo lanzó este alegato en favor de la restauración de edificios frente a la obra nueva en la vigésimoquinta edición de los premios de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), que se celebró en un abarrotado Círculo de Empresarios de Galicia. La nave y el edificio corporativo de Ecoforest en Porto do Molle (Nigrán), un bloque de viviendas en la calle Manuel Núñez (19) y la rehabilitación de la sede de Interatlantic Fish en Areal (1), fueron los proyectos distinguidos en el acto. Los análisis de todas las edificaciones y los premios finales han sido decididos por el jurado presidido por Luis Espada Recarey.

El presidente de Aproin, Javier Garrido, demandó a las administraciones seguridad jurídica y agilidad en los trámites burocráticos. "Ese siempre ha sido nuestro campo de batalla. No se podría entender que un colectivo de empresas como el nuestro no estuviera solicitando esto", explicaba.

Garrido agradeció a Feijóo por "la estabilidad que nos ha dado a todos los gallegos y también por la que les ha dado a estos premios". "Y también quiero agradecer a los promotores que desde 2007 me han acompañado en las distintas juntas que he presidido. Y cómo no, gracias al sector de la construcción que está hoy aquí ampliamente representado", indicaba Garrido al término de su intervención.

El acto estuvo plagado de autoridades. Además de Feijóo acudieron, entre muchas otras, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride y el presidente de la Confederación de empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros.