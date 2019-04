El Consejo de Estado rechaza la obligatoriedad de comparecer a cargos locales en comisiones autonómicas

Un informe del máximo órgano asesor estatal que sentará precedente en los más de 8.000 ayuntamientos españoles. El Consejo de Estado sostiene que las comisiones autonómicas no podrán dirimir asuntos que sean competencia exclusiva local y, en consiguiente, los alcaldes y miembros del gobierno municipal no tendrán la obligatoriedad de comparecer en dichas sesiones. Así lo anunció esta mañana el alcalde vigués Abel Caballero, quien el pasado mes de enero cursó esta petición al Consejo en relación a su comparecencia o no, que finalmente sí se produjo, en el Parlamento gallego para abordar la actuación del Concello durante el evento de O Marisquiño a raíz del desplome de un paseo en el último de sus conciertos en agosto de 2018.

El informe, en palabras de Caballero, se muestra "contundente": no cabe la actuación autonómica en asuntos que sean de competencia propia del ambito local, descarta la obligatoriedad de comparecer en el seno de una comisión de investigación parlamentaria cargos públicos representativos locales y destaca que solo las CC AA dotadas de una competencia normativa de régimen local puedes establecer dicha obligación a comparecer pero sólo si son asuntos de competencia autonómica o en el marco de la delegación de competencias. Ante esta realidad, el regidor ha tachado a los grupos de PP, BNG y En Marea de ejercer "abuso de poder".

"Mi comparecencia tendría que haberse pospuesto a la espera de este informe. Ya veremos qué consecuencias tiene porque se ha vulnerado la autonomía local y mis derechos como alcalde con amenazas de Código Penal", aseveró Caballero quien enfatizó la "gravedad de lo que acaba de suceder". "Feijóo no tiene ningún respeto por la Constitución", valoró el alcalde.