Los profesionales de Primaria acuerdan ir a la huelga en mayo

La desconvocatoria de la huelga de esta semana en Atención Primaria ocasionó una "indignación total" entre los profesionales de los centros de salud del área viguesa. Por ello, en una "asamblea de emergencia" celebrada ayer en la sede viguesa del Colegio Oficial de Médicos, decidieron por unanimidad continuar con la lucha en Vigo y convocar otra huelga para mayo.

Al sentirse "vendidos" por los sindicatos por el acuerdo con el Sergas por el que se desconvocaron las tres jornadas de paro previstas para esta semanas, los profesionales de Primaria buscarán la fórmula para convocar la huelga sin depender de ellos.

Asistentes a la asamblea explican que representantes de CIG y la Asociación Galega de Medicina de Familia (Agamafec) se disculparon por haber desconvocado los paros. También lo hizo O'Mega, que ya se había desmarcado de esta decisión el lunes, cuando se adoptó. El otro sindicato médico, CESM, remitió ayer un comunicado explicando su postura: "Si finalmente aceptamos la desconvocatoria de la movilización fue porque se abre un cauce para la negociación en la Mesa Sectorial que confiamos sea fructífero para los facultativos". Prometió "vigilar" que la Xunta cumpla los compromisos adquiridos el lunes con el comité de huelga y, si no es así, retomar las medidas de presión "que los facultativos estimen oportunas".

La huelga el próximo mes de mayo no será la única medida que adopten los centros de salud vigueses. En la asamblea prevista para el martes 23 abril, cada uno de los servicios llevará sus propuestas. En anteriores encuentros se habló de dejar la docencia, limitar las consultas o no usar la teleconsulta. La Gerencia del Sergas en Vigo respondió calificando de "graves" estos planteamientos y advirtió que "Sanidade no asumirá ninguna limitación del derecho a la asistencia a la ciudadanía"

Mientras tanto, las protestas continuarán. Hoy, que se celebra el Día de la Atención Primaria, los profesionales de los centros de salud realizarán paros de quince minutos a las 12 y a las 18 horas. Retomarán sus habituales carteles de "Xuntos pola Atención Primaria" y "Por unha Atención Primaria Digna".