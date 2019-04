El colectivo vigués Os Niguéns envía una carta al Gobierno y al Congreso para demandar un pacto social contra la pobreza

El colectivo vigués Os Niguéns ha remitido sendas cartas a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, a la Diputación Permanente del Congreso y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para demandar un pacto institucional a favor de la mejora de las condiciones de la población empobrecida.

En el escrito, el colectivo vigués ha apostado por un pacto entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De este modo, aspira a que todos los partidos que obtengan representación en el Congreso tras las elecciones generales del 28 de abril colaboren para establecer "normativas de obligado cumplimiento" que garanticen protección social a personas que se encuentren en una situación de pobreza.

Asimismo, en la carta, Os Ninguéns ha asegurado que los ingresos mínimos para que una persona pueda salir del umbral de la pobreza ascienden a 710 euros mensuales según el Indicador AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) que, según ha apuntado, se utiliza como referente en la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el colectivo ha resaltado que los ingresos percibidos en España a través de las rentas activas de inserción (RAI), las pensiones no contributivas y las pensiones de viudedad no alcanzan la cifra fijada por el Indicador AROPE. Además, han criticado que, en ocasiones, los salarios percibidos por los trabajadores españoles también se sitúan por debajo de los 710 euros mensuales.

Por ello, Os Ninguéns ha aspirado a que se tomen medidas "con carácter de urgencia" en este sentido tras las próximas elecciones generales del 28 de abril.