El PP denuncia ante la junta electoral varios actos del alcalde y Silva

El concejal del PP de Vigo Miguel Fidalgo manifestó hoy su "sorpresa" por la apuesta del alcalde de llevar de número 2 en su lista a "una persona que está inhabilitada por haber maniobrado por haber enchufado a su cuñada en una concesionaria municipal costándonos a los vigueses 128.500 euros que todavía no nos ha devuelto", en alusión a la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

"El Partido Popular sigue insistiendo en que Carmela Silva tiene que dejar toda responsabilidad política y el alcalde no solo no se lo exige, sino que la incluye como su persona de máxima confianza", criticó. Fidalgo también recordó que el PP de Vigo presentó tres denuncias a la junta electoral sobre dos actos del alcalde y otro con Silva. "Tres denuncias que prosperaron y que el juez advirtió a Caballero y Silva que no podía seguir haciendo este tipo de actos para vender logros", ahondó.