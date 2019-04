Vigo, la ciudad española en la que más ha llovido en abril

La primavera ha llegado a Galicia de una forma inusual: frío, nieve, viento, lluvia. Y Vigo no se ha librado. Del 1 al 7 de abril, la ciudad olívica ha registrado el dato de precipitaciones más elevado de España: cayeron 109,2 litros por metro cuadrado, una cifra que, a pesar de ser importante, no se acerca al máximo histórico de la urbe gallega, registrado el 7 de diciembre de 1978. En un único día, se alcanzaron los 175 litros por metro cuadrado. El mes en el que más llovió en Vigo desde que hay registros fue el de diciembre de 1978: 925,6 litros por metro cuadrado.



En el resto de Galicia, la lluvia también se ha hecho notar durante el arranque del mes de abril. En Ourense, han caído 57 litros por metro cuadrado; en A Coruña, 50; en Santiago de Compostela, 75; en Lugo, 62 litros por metro cuadrado; y en Pontevedra, 83. Muy lejos quedan ciudades como Castellón o Almería, con 1 y 2 litros por metro cuadrado respectivamente.



Las previsiones para hoy en la comunidad apuntan a una continuación de la inestabilidad derivada de una borrasca situada al norte de Galicia, que dejará lluvias en cualquier punto del territorio, localmente tomentosas y acompañadas de granizo. La cota de nieve se situará en los 1.000-1.200 metros y las temperaturas quedarán sin cambios significativos, con ligeros descensos de las máximas. Los vientos soplarán de componente oeste, fuertes en el litoral y en zonas altas.



Mañana, Galicia quedará en una zona de transición entre la borrasca que se retira hacia el este y el anticiclón situado en Madeira, por lo que se esperan cielos parcialmente cubiertos con lluvias intermitentes que irán remitiendo a medida que avance la jornada. La cota de nieve estará en los 1.200 metros y las temperaturas, que no sufrirán cambios significativos, podrían ascender ligeramente. El viento soplará flojo del noroeste.





Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Vigo con 109,2 mm (109,2 l/m?2;).https://t.co/uNuznCV7xU pic.twitter.com/Fmr9RQzfPH — AEMET (@AEMET_Esp) 9 de abril de 2019