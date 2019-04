Foanpas clama contra la "dureza" y "restricciones" en las becas del Miniesterio

"No son privilegios ni alternativas, sino una necesidad". Familias con niños que presentan dificultades de aprendizaje, trastornos graves de conducta, alta capacidades o en general, necesidades educativas especiales (NEAE) denuncian la dureza y restricción a la hora de solicitar las becas del Ministerio de Educación. Sostienen que además del diagnóstico del Sergas o de un gabinete especializado, necesitan el certificado de discapacidad para poder optar a ellas. "Tengo dos hijos, ambos diagnosticados pero solo uno con el certificado de discapacidad, ¿por qué uno puede tener beca y el otro no? Los dos necesitan de estas ayudas", lamenta Paula Verde, una de las madres afectadas que acompañada por otros miembros de Foanpas denunciaron esta mañana la situación.

Otro de los criterios que alegan restrictivos es el umbral de la renta. "Quedar excluidas de estas ayudas supone que no se pueda asumir el coste de las terapias que necesita el niño, sin las cuales no podrá desenvolverse personal, social o psicologicamente", lamentan estas familias. En concreto, es el caso de Lara Naya, quien tras cobrar hace dos años una indemnización por despido, este año no ha podido ser beneficiaria de la beca para su hijo. "Llevaba 5 años recibiendola, y ahora, por esta situación no me la van a conceder", narra esta madre.