Historia con final feliz para un bulldog inglés y su propietario. El perro había sido robado de su hogar, en Valença do Minho, y apareció en una tienda de animales de Vigo. Gracias al microchip, la Policía Local de Vigo pudo localizar al dueño y darle la buena nueva.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando agentes de la Unidad Medioambiental de Intervención Rural acudieron a recoger un can que encontraba en una tienda de animales en la calle Santo Domingo.

El perro, que mostraba un comportamiento "dócil y amigable", lo habían entregado en el lugar dos jóvenes que lo vieron deambulando por la zona. Mediante la lectura del dispositivo de identificación, los agentes descubrieron que el bulldog inglés tiene dos año y su propietario vive en Valença do Minho.

La Policía Local viguesa localizó al dueño y le entregó el can. "No pudo ser mayor su alegría y no en menor medida la de su mascota en el encuentro de ambos", ha explicado el cuerpo policial, que ha señalado que el perro había sido sustraído del habitáculo acondicionado en el restaurante del propietario, motivo por el cual presentó denuncia ante las fuerzas de seguridad lusas. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, una pareja en un monovolumen se habría llevado al perro.