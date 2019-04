Solo 16 niños de tres años se quedan fuera del colegio público que preferían

El descenso de la natalidad está dejando cada vez más huecos libres en las aulas de los primeros cursos de la educación obligatoria. Mientras los de Primaria se mantienen y los de la ESO incluso crecen, los alumnos de Infantil han descendido en un 12,5% en la ciudad en el último lustro. Y las aulas públicas están siendo las más afectadas. Solo seis de los 46 centros públicos que ofrecen esta enseñanza en Vigo han logrado cubrir todas las plazas que han ofertado para el primer curso, 4º de Infantil, para el próximo año académico. De hecho, no han quedado fuera de su primera opción más que 16 niños de tres años.

Los datos son provisionales, ya que se trata del primer plazo de solicitud de admisión, que concluyó el 20 de marzo. Los niños que no han logrado acceder a su primera opción -los 16 de la pública y, al menos, 38 de la concertada- se repartirán luego entre otros centros.

Las matrículas más disputadas en los colegios públicos han sido este año las de la Escuela de Educación Infantil (EEI) Monte da Guía -que superó en 6 sus 25 plazas- y la del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) plurilingüe Javier Sensat -5 solicitudes más que las 25 ofertadas-. El primero se mantiene en la misma línea de los últimos años, pero el segundo ha experimentado un repunte de la demanda después de que en los dos últimos años les sobrara algún pupitre en este primer curso, algo impensable antes. Solo otros dos centros van a tener que baremar para decidir qué niños admiten. Son el plurilingüe Pintor Laxeiro y el García Barbón, que dejarán fuera a dos niños.

En el CEIP Chans-Bembrive y el CEIP Mosteiro Bembrive, oferta y demanda quedaron a la par. ¿Puntería? "Algunos padres están pendientes a final de plazo y si ven que no van a entrar, piden en otro. Si no, habríamos recibido más solicitudes y tendríamos que baremar", explican en el segundo. Si un niño se queda fuera de su primera opción, pasa al final de la lista en la segunda, por lo que los padres hablan con los centros y tratan de asegurase de que no les va a suceder.

La más demandada, a pesar de que no ha cubierto todas sus plazas, es la EEI Vila Laura, en Hispanidad. Recibió 80 solicitudes de admisión para su centenar de plazas. Es de los pocos centros públicos que hay en el centro de Vigo, junto al CEIP García Barbón, de ahí que tradicionalmente sean de los que más demanda tienen.

Muy cerca de completar se quedaron los CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao, de Navia -con 46 de 50-, Mestres Goldar -23 de 25- Otero Pedrayo -23 de 25- y Sobreira -21 de 25- y la EEI Monte Alba -24 de 25-. Esta última protagonizó una importante subida de matrícula, que atribuyen al esfuerzo de la nueva dirección por proyectarse en la comunidad con actividades y en las redes.

En el extremo contrario se sitúa la EEI Zamáns, que este año no ha tenido ninguna solicitud. Es la primera vez que les sucede. También en la EEI Rúa Hernán Cortés se han encontrado con menos demanda que nunca. Solo cinco. Suponen que se unirán con otros cursos de infantil si no ingresan más niños fuera de plazo.

En los centros concertados también están percibiendo el descenso de la natalidad, aunque menos. De la decena de los consultados, dos deberán baremar y otros dos cubren plazas. El que no parece percibir el invierno demográfico es el Martín Códax, que recibió 80 peticiones para 50 plazas. También en Maristas dejarán fuera a 8 interesados, tras llenar dos clases. Salesianos y cubre su medio centenar de plazas y San José de la Guía sus 25 pupitres. Al Apóstol Santiago le queda una plaza. Es la primera que no tiene que seleccionar y que entran alumnos sin puntos. En el Alba también es el primer año que no cubren y en el Mariano llevan tres.