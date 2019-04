Vigo volverá a tener un tobogán acuático gigante en verano

Vigo podrá disfrutar durante este verano de un tobogán acuático gigante, como ya ocurrió en 2017, cuando fue instalado en Navia y en la calle Colón generando una gran asistencia de público. Así lo anunció la pasada noche el alcalde, Abel Caballero, en el programa 'Vigo de cerca', de Televigo.

El regidor, que destacó el "éxito" que tuvo la instalación del tobogán en el verano de 2017, prefirió no dar detalles de los motivos por los que la ciudad olívica se quedó sin él en 2018 –"por razones que no vienen al caso"-, respondió. "Algo falló en el proceso de traerlo. Estas cosas parecen fáciles, pero no son tan fáciles", añadió.



Asimismo, avanzó que el emplazamiento del tobogán y la fecha de apertura se comunicarán con antelación y no rechazó las ubicaciones anteriores ni su colocación en más de un punto de la urbe gallega: "Estuvo en dos sitios, en Navia y en Colón. Me gustan los dos y puede estar en otros sitios más".

Preguntado por las críticas en relación al gasto de agua derivado de la puesta en marcha de una instalación de tal dimensión, el regidor vigués advirtió que el consumo es mínimo. "Gasta menos que llenar la piscina de una casa", apostilló.