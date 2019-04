Xoel López: "Vigo es fundamental para entender la música moderna en Galicia"

El programa musical "Un país para escucharlo", de La 2, hizo parada en Galicia en el noveno episodio, emitido ayer noche. El conductor del espacio, el guitarrista Ariel Rot, viajó de la mano del músico Xoel López por varios puntos de la comunidad, donde pudo disfrutar de un concierto del vigués Carlos Núñez en el corazón de la capital gallega: la Catedral de Santiago de Compostela, de la actuación de Las Antonias en el Pazo de Vilaboa, de la voz de Mercedes Peón en el Castillo de Santa Cruz, del "ruido" de Triángulo de Amor Bizarro sobre el escenario de la Sala Playa Club y de la actuación al aire libre de Luz Casal en Boimorto.





Hemos recorrido un camino lleno de personas carismáticas y soñadoras, artesanía musical y de vanguardia, sonidos hipnóticos y sonidos ancestrales. Y como no podía ser de otra forma, despedimos #EscuchandoGalicia con 'Miña terra galega' @Siniestro_Total

En el programa de La 2, también participaron, así como los vigueses, citados en el Museo do Mar de Vigo, ciudad en la que el presentador y Xoel López disfrutaron del Casco Vello y del monte da Guía , donde destacaron las vistas a la ría y a las islas Cíes . Aquí, ambos charlaron sobre la evolución del artista coruñés y de la. "Vigo es fundamental para entender la música moderna en Galicia", aseguró este último.En este sentido, Iván Ferreiro desveló que el rock llamó a su puerta de la mano de Miguel Ríos y tras presenciar en el parque de Castrelos un concierto de Siniestro y de Golpes Bajos . "El primer rock que me llamó a mí fue Miguel Ríos, y Golpes eran como muy sofisticados. Pero luego, Siniestro tenía ese rollo local que empezaba el concierto diciendo:En el transcurso de "Un país para escucharlo", Antón Reixa mostró, a los que definió como sus "sobrinos": "Cuando empecé a hacer canciones en el 82, ni podía soñar que iba a ver este futuro y esta generación.". "Yo alucino con la idea tan libre que teníais.como vosotros en ese momento", respondió Xoel López.Para finalizar el programa, tras el concierto de Mercedes Peón en el Castillo de Santa Cruz, sonó. Sobre sus notas, Ariel Rot definió a Galicia como una. "Un viaje es un descubrir y, en este peregrinar, he visto paisajes sorprendentes y horizontes infinitos. En el camino, me he encontrado con personas carismáticas y soñadoras.. Una mirada lúcida y de mensaje irreverente.a esta tierra mágica y misteriosa", concluye el guitarrista.