Román Rodríguez a Caballero: "Nos acusarán de querer llevarnos las Cíes a Santiago"

Los cruces de acusaciones entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la Xunta de Galicia siguen al orden del día. En esta ocasión, ha sido el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez quien respondía a los reproches del regidor vigués sobre las intenciones del gobierno de Galicia para "O Marisquiño".



Ayer, Caballero acusaba a la Xunta de intentar que el festival "no se celebrase y que se fuera de Vigo". Rodríguez no dudó utilizar sus redes sociales para contestar al alcalde. "Calquera día acusarannos de querer sacas as Cíes da Ría para levalas a Santiago", escribía en Twitter para añadir que "os feitos demostran que 'O Marisquiño segurá celebrándose en Vigo grazas ao apoio da Xunta. Triplicamos a achega económica a este festival".





Peinador, también en el centro de la batalla