Los primeros padres con dos meses de baja

Solo dieciséis minutos separaron a Iago Bastos de disfrutar de un permiso de paternidad de cinco semanas o uno de ocho. Su primer hijo, Leo, llegó quince días antes de lo previsto haciendo tambalear sus planes de dos meses de baja, con los que ya contaba. Pero pasó la media noche y se convirtió en el primer vigués en estrenarla.

Iago Bastos y Mily Castro, de 33 y 30 años, daban por hecho que su primer hijo vendría con ocho semanas de permiso de paternidad bajo el brazo porque no salían de cuentas hasta el 16 de abril. Pero les dio la sorpresa el domingo de madrugada. Fue un parto largo y sin poder poner epidural. "Ella lo soportó como una campeona", coincide su marido con los profesionales. "Ya aguantaste doce horas, ¿por qué no un poquito más?", recuerda que bromeó con ella. En la zona de partos, se hablaba de la entrada en vigor de la ampliación en tres semanas del permiso de paternidad y de si se podría retrasar algún empuje en el caso de que disfrutarla fuera cuestión de escasos minutos. Pero no hizo falta. Leo vino al mundo a las 00.16 horas.

"Es un avance muy importante. Estas son las medidas que poco a poco, entre todos, tenemos que llevar a cabo para que haya esa igualdad que todos queremos, porque cuidarlo es una tarea de los dos", defiende Iago, que trabaja en la firma viguesa de energías renovables Ecoforest. El permiso les irá muy bien, sobre todo, porque su mujer es arquitecta autónoma y deberá contratar a alguien que la sustituya durante la baja para no cerrar la oficina. Iago tiene pensado fraccionar su permiso. El nuevo decreto solo le obliga a disfrutar de dos semanas de forma ininterrumpida después del nacimiento. Su idea es dejar cuatro para cuando Mily se incorpore a trabajar, para quedarse con Leo en casa.

Hasta las 15 horas de la tarde de ayer, otros dos bebés llegaron al mundo en la mayor maternidad de Galicia, la del Hospital Álvaro Cunqueiro, donde habían nacido 850 retoños hasta el domingo 31 de marzo -448 niños y 402 niñas-, en la misma línea del año pasado. Otra de las que ayer llegaban con dos meses de permiso de paternidad fue Nora.

Sus padres, Jonatan Brandariz y Lidia Barcia, no contaban "para nada" con la baja retribuida de ocho semanas para él. Esperaban a Nora para el 25 de marzo y, desde ese día, la madre empezó con las contracciones. "Fue un preparto muy largo y estábamos deseando que diese a luz cuanto antes por el bienestar de la madre y de la pequeña", cuenta el progenitor y detalla que, al final, tuvieron que optar por una cesárea. Ahora, que saben que todo ha salido bien, Jonatan reconoce: "Si coincide así, mejor, para compartir las responsabilidades y cuidarla de la mejor manera entre los dos".

Este trabajador del sector del comercio de 28 años se cogerá la baja de forma ininterrumpida para "estar codo con codo con la mami" en las primeras semanas. Ella está actualmente desempleada. "Cuanto más tiempo podamos estar juntos, mejor", defiende y considera que el proceso dura más de 8 semanas. También le parece una "buena" medida para "equiparar las posibilidades de acceso a un empleo" entre sexos. El real decreto-ley aprobado establece que el permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva, elevándose a doce semanas en 2020 y a las 16 en 2021. Jonatan también apuesta por aumentar la baja de la madre para favorecer la lactancia, que la OMS recomienda, como mínimo, hasta los 6 meses.