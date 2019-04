Los vigueses de Media Punta, fuera de la primera semifinal de 'Got talent'

El destino de la compañía de baile viguesa Media Punta en el concurso 'Got talent' continúa en el aire. La semana pasada, su particular interpretación de la Muiñeira de Chantada conquistaba al jurado del concurso de Telecinco, a todos mesmo al hueso más duro de roer. Pese a dedicarle buenas palabras, Risto Mejide les daba un veredicto negativo: "Este es vuestro premio", decía el publicista y escritor antes de pronunciar un 'no' rotundo a su pase a la siguiente fase.



Sin embargo, los síes de los otros tres miembros del jurado permitían que los bailarines vigueses continuasen vivos en el concurso, aunque la mecánica del talent no garantiza que Media Punta esté en alguna de las semifinales. En total, más de 130 grupos y artistas consiguieron superar las audiciones, pero tan solo 56 participarán en los directos.



Esta noche se emite la primera de estas semifinales y el formato ya ha anunciado a través de sus redes sociales quienes serán los participantes: por el momento los vigueses se quedan fuera.



? ¡Arrancan las semifinales en directo de @GotTalentES! ? Todos ellos lucharán por una plaza en la final ? pic.twitter.com/L4HhdLTqgk — Telecinco (@telecincoes) 1 de abril de 2019



Las audiciones

Tocará esperar a las siguientes entregas para comprobar cómo de lejos llegarán los bailarines de Media Punta en "Got talent"Más de 50 bailarines de Vigo se subían el pasado lunes al escenario de "Got Talent" con su versión hip-hop de la Muiñeira de Chantada , una coreografía que les valió la medalla de oro en el campeonato nacional y ser subcampeones del mundo.La emoción y el talento fueron los ingredientes principales de su actuación, que logró traspasar la pantalla y tocar el corazón del jurado: " Galicia calidade" ofueron algunos de los cumplidos que les dedicó Risto Mejide, aunque eso no fuese suficiente para darles un sí. La cantante Edurne, por su parte, aseguró haber "disfrutado mucho".Pero, sin duda quien más disfrutó fue el público que inundo las redes sociales con mensajes de felicitación a los bailarines.