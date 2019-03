Los viajeros reclaman alternativas "baratas" tras el fin del vuelo a Barcelona de Ryanair

El fin del vuelo diario de Ryanair entre Vigo y Barcelona ha caído como un jarro de agua fría entre los viajeros que utilizan habitualmente esta conexión. Tanto de vigueses que vuelan con frecuencia entre Peinador y El Prat, como de catalanes que, ya sea por cuestiones familiares, de trabajo o de ocio, viajan a menudo a la ciudad olívica. Entre los pasajeros que se subieron ayer al último vuelo hacia Barcelona se podía palpar la preocupación por los problemas que tendrán a partir de hoy para conseguir volar de forma directa y, especialmente, a buen precio. La marcha de la low cost irlandesa deja a la terminal olívica sin 378 plazas de ida y vuelta diarias. Vueling queda ahora de nuevo en monopolio con entre uno y dos vuelos en cada sentido.

"La cancelación de este vuelo es un serio problema para nosotros. Venimos por trabajo a Vigo cada dos o tres meses. A partir de ahora, y como pasaba antes de que llegara Ryanair aquí, nos veremos obligados seguro a ir por Santiago, lo que incrementa considerablemente los costes", lamentaban ayer, de vuelta a Cataluña, Esperanza López y Francisco y José Vilas. "Es necesario que se busque una alternativa en esta conexión, los vuelos que quedan de Vueling, además de caros, son insuficientes", se percatan.

Jaume Sánchez, de Girona, fue otro de los catalanes que ayer partió hacia El Prat en el último avión de Ryanair que, como de costumbre, operó con el 100% de los asientos cubiertos. De visita a unos amigos en Vigo, confesaba también viajar frecuentemente a la ciudad olívica y, particularmente, con la low cost irlandesa. "Para mi, pero entiendo que para muchas otras personas de Vigo y Barcelona, es un problema muy grande. Al final volvemos a estar obligados a volar por Santiago para poder llegar o salir de Vigo, con el incremento del coste y la pérdida de tiempo que eso supone. Espero que Ryanair regrese", decía, esperanzado, este catalán.

De hecho, los aviones que Ryanair cancela en Vigo comenzarán a operarse desde mañana desde el aeropuerto de Lavacolla. La aerolínea, tras romper relaciones con el Concello de Vigo, anunció que se llevaba su operativa -pero también la de Londres y Dublín, rutas que operará desde mañana en Vigo, aunque solo un mes- a Santiago y Oporto.

Entre los vigueses que partían ayer hacia Barcelona estaban Bernal Álvarez y Lorena Martínez. Él, convencido de que es necesaria una medida mucho más drástica que ella. "Yo creo que lo que hay que hacer es cerrar los aeropuertos de Vigo y A Coruña y potenciar el de Santiago. En todo mi vida creo que he volado solo dos veces desde Peinador", aseguraba. Ayer iba hacia Londres previa escala en Barcelona. Su acompañante no opinaba lo mismo. "Soy de Vigo, pero vivo en Pirineos. Ryanair se había convertido en una muy buena alternativa para poder regresar a casa a buen precio. Ahora me temo que volveremos a lo de antes: pocas plazas y precios abusivos, lo que me obligará a buscar otras alternativas", lamentaba minutos antes de partir.

Otro vigués que ayer no volaba pero que acompañaba a un colega que sí lo hacía, se mostraba igual de preocupado que la gran mayoría de los viajeros consultados por este periódico. "Nos dejan tirados. Pero no solo con Barcelona. También se dejan de operar otras rutas como Milán, Edimburgo, Bolonia, Milán, Roma... Para poder ir a cualquier sitio tendremos que ir por Oporto", decía, molesto, Israel Balsa. Sobre la alternativa de Vueling para ir a Barcelona, este vigués lamentaba también sus malos horarios. "Para ir a Nápoles, por ejemplo, mi madre tuvo que hacer noche en Barcelona, porque el avión no llega hasta las 23.30 horas", se quejaba sobre los "malos" horarios que tiene la aerolínea en la ruta entre el aeropuerto de Peinador y El Prat.