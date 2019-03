La Mancomunidad pide explicaciones a la UVigo por el "macrobotellón" del parque de Beade

El parque forestal de Beade amaneció ayer atestado de basura tras acoger el "macrobotellón" de centenares de jóvenes que subieron al campus para celebrar San Pepe. La Universidad logró evitar la concentración en sus instalaciones al cerrar la plaza Miralles, pero ante esta situación los asistentes decidieron trasladarse al espacio recreativo, que se encuentra muy próximo. A pesar de las labores de limpieza realizadas por un grupo de jóvenes voluntarios, la zona permaneció prácticamente inutilizable durante toda la jornada festiva debido a la acumulación de toneladas de botellas y bolsas de plástico, latas y cascos de cerveza.

Ante esta situación, la junta rectora de la Mancomunidad de Montes de Vigo se reunió ayer de forma urgente para "condenar" los hechos, que consideran "un acto de incivismo impropio de los tiempos que corren", y emitir un comunicado en el que exigen responsabilidades a la Universidad y una entrevista con el rector Manuel Reigosa.

"Los comuneros de Beade están escandalizados. Esto no es normal, nunca se vivió algo así. No nos oponemos a que la gente disfrute y lo pase bien pero no se puede dejar el monte lleno de basura. Y la Universidad algo tendrá que decir porque es una fiesta que tiene que ver con ellos y, a fin de cuentas, en el botellón participan universitarios. Está muy bien impedirlo en un sitio, pero habrá que tomar medidas", exigía ayer el presidente de la Mancomunidad, Uxío González, que también reclamó al Concello que "agilice" las labores de limpieza.

Desde la Mancomunidad destacan además que el "macrobotellón" del miércoles, que tildan de "desgraciado episodio", se realizó "sin ningún tipo de control ni medidas de seguridad".

La nueva política antibotellón de la Universidad, cuyo gobierno se ha propuesto erradicar estas concentraciones espontáneas en el campus que desde hace años no forman parte del programa oficial de las fiestas estudiantiles, se ha saldado con un inesperado y grave efecto colateral.