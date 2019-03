Caballero alaba el deseo de la ciudad de trascender y promete situarla en los "grandes caminos europeos"

"El orgullo de ser vigueses" y la voluntad de ponerse "al frente de este país" son dos de las cuestiones que hoy "mejor que nunca" tiene claras la ciudadanía olívica. Así lo destacó ayer, en la gala de los Vigueses Distinguidos, el alcalde, Abel Caballero. Y, en apoyo a esta pretensión, se comprometió a "seguir situando esta gran ciudad en los núcleos de los grandes nuevos caminos de la gran Europa", en cuanto al AVE, el aeropuerto, el puerto o la autovía a Madrid. En una ceremonia a la que no acudió el Partido Popular por rechazar el reconocimiento a los jefes dimitidos de centros de salud, el regidor tendió la mano "a todos los que quieran seguir la construcción de la ciudad. "No están los pocos, muy pocos que no quieren estar", subrayó y añadió: "Los que estamos siempre ponemos por delante a la ciudad, a nuestras entes, nuestra economía y nuestro futuro. Como otros hicieron hace dos siglos".



La gala, comenzó con la actuación del cuarteto de la Ensemble de la Vigo 430, ante un auditorio repleto de autoridades y representantes de diferentes colectivos ciudadanos, como la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el obispo Luis Quinteiro Fiuza, el Valedor do Cidadán, Luis Espada, o el cronista oficial de Vigo, Ceferino de Blas. Lo que no hubo fue representación institucional de la Xunta, después de que el PP se ausentara del pleno en el que se aprobaron los Vigueses Distinguidos de este año.



Caballero recordó cómo, hace 210 años, "gentes valientes de todos los lugares" acudieron a "reconquistar la libertad perdida". "Porque la libertad no se ruega, se labra", defendió. Recordó la "épica de la lucha desigual" contra "el conquistador de toda Europa". "Allí supimos que dependemos de nosotros, de nuestra unión", sostuvo y añadió: "Y allí le dijimos a toda Galicia que era posible la victoria, le dijimos a toda España por donde ir, le dijimos a la vieja Europa donde estaban las señales de libertad".



Dos siglos después, el alcalde asegura que la ciudad "se sabe centro de atención" y quiere seguir liderando, "tendiendo la mano del progreso a toda nuestra Galicia" y "en una España que sigue y seguirá junta", porque "así la queremos". "Porque sabemos que estamos en la trascendencia y queremos sentirnos en ella", remarcó.



Y en esta ciudad, "más que nunca, en la senda del progreso", prometió apostar por las infraestructuras de comunicación. Con "la mirada" en la línea de alta velocidad directa a Madrid, "desbloqueada ahora", y con la estación de Thom Mayne, o con la conexión compatible con mercancías a Oporto. Aseguró que "pronto" se avanzará en el proyecto de autovía a Madrid con el túnel de entrada desde Porriño. Y con el puerto, "que tendrá que ser nodal europeo".



"Porque ya conseguimos tanto en estos últimos tiempos y lo conseguiremos todo", se mostró convencido e identificó la actual reconquista con la de las infraestructuras, los servicios, los juzgados... "Y como aquella, la estamos ganando", garantizó y explicó que el secreto del éxito está en afrontarla "juntos", al margen de ideologías, edades, barrios o situaciones personales y con el apoyo Zona Franca, Diputación y Gobierno de España. "Sabemos que estamos juntos, como en 1809, y esa es nuestra victoria", enfatizó.



En cuanto a los homenajeados en la ceremonia, el alcalde rindió "tributo" y mostró "admiración y respeto" a los nuevos Vigueses Distinguidos por "tanto que hicieron por la ciudad".



Los jefes dimitidos de los centros de salud del área viguesa recibieron la ovación de la noche, con gran parte del auditorio puesto en pie. Caballero destacó que "referencian a tantos miles de profesionales sanitarios de la ciudad que suplen con su profesionalidad los recortes y las carencias de la sanidad". Alabó que antepusieran "la defensa de la salud de las gentes de Vigo a su propio interés". "Con sus avisos continuos y con su dimisión, que les significó un sacrificio en sus retribuciones, dieron muestras de una generosidad que no se conoce", insistió. Recogieron el galardón los doctores Pilar Cobas, Luciano Garnelo y Manuel Domínguez en nombre de los 24 dimitidos y la plantilla de Primaria. "Nuestro incómodo conflicto es de unos profesionales que intentan que la sociedad y nuestros políticos se sensibilicen sobre un problema real, la situación de Atención Primaria", explicaron y añadieron: "Es responsabilidad de todos que nuestro sistema sanitario público ofrezca una atención digna y de calidad".



De los 29 centros educativos homenajeados, Caballero ensalzó que fueron los que formaron a los vigueses dándoles el conocimiento "para transformar la ciudad cara a la modernidad". Aplaudió el talento musical del director de la Coral Casablanca, Óscar Villar, "que transformó la batuta en magia". Elogió la "tradición vecinal" de la asociación Emilio Creso de Navia, la "cultura de fiestas populares" de la Sociedade Cultural Comisión de Festas da Consolación de Coia y la "música tradicional" de la Asociación Cultural Xarabal. Encomió "el servicio a la ciudad" de los taxistas de Vigo. Y loó al "gran pintor" Diego de Giráldez por su "arte nacida de la excelencia" y su "sensibilidad personal extrema".



Zona Franca recibió la Medalla de la Ciudad por "tantos años de impulso a la economía de Vigo" y por "suplir la ausencia de atención de las instituciones autonómicas que tendrán que impulsar suelo industria". La recogió su delegado, David Regades, que puso en valor los 72 años que el Consorcio lleva desarrollando su actividad en la ciudad "a favor del bienestar y el crecimiento económico". En su discurso, destacó que la entidad es "sinónimo de modernidad y de tecnología" y argumentó que la "sintonía y cercanía" con el Concello y la Diputación "harán que el impulso sea imparable para la generación de economía y la creación de empleo".



Regades defendió que "una gran parte del desarrollo de Vigo pasa hoy por la Zona Franca" y puso como ejemplo el polígono de Valladares o el área comercial de Bouzas. En un repaso por su historia, recordó que fue la tercera zona franca de España dando a la ciudad una "ventaja diferencial" para su crecimiento económico. Relató que gracias a ella se asentó Citroën en los 50, lo que permitió resistir la "terrible crisis del naval en los 70. Hoy trabajan en Balaídos 40.000 personas. Las primeras furgonetas Azu "dos caballos" salieron de un almacén en el puerto que se arrendó mientras se construía el polígono. Frente a él, en el edificio del Antiguo Rectorado se trasladará "en breve" Zona Franca para "estar más cerca de nuestra ciudad". "La historia nos enlaza con nuestros orígenes", apuntó Regades.



Subrayó que el consorcio es el "verdadero motor de Vigo y su área metropolitana" en la que invierte una media de 35 millones al año. Entre sus nuevas iniciativas nombró el World Car Center, la puesta en marcha de la Plisan o la ampliación del Parque tecnológico.



Dedicó la medalla a los 60 trabajadores del consorcio, "que parecen 600" y abogó por las ideas como motor de su acción. Agradeció a Vigo el reconocimiento y apostó por "seguir caminando siempre juntos, haciendo ciudad".



También del ámbito económico procede la pregonera, Chelo Domínguez, directora de GKN Driveline Vigo y primera mujer al frente de una industria de la automoción viguesa. "Gran directiva, muestra de la eficiencia y símbolo de la igualdad", la presentó Caballero.



Domínguez, en el bando de la Reconquista2019, alabó la "valentía colectiva" del pueblo vigués "en la conservación de su identidad política y cultural". Lamentó que en las victorias solo se guarde para la posteridad los nombres de los reyes, y a veces de los alfiles, caballos o torres y reclamó la atención para los peones, que fueron "en aquella partida los que más jugaron y más se jugaron".



Recuerda que de aquellas "gentes sin nombres y apellidos" que "se dejaron su vida en la defensa de lo que estimaban",en las crónicas se conserva el apodo de uno de ellos, el de Carolo. Y opina que esto no es "una anécdota". "Dejamos el registro consciente y orgulloso de este legendario ciudadano anónimo que falleció heroicamente en la puerta de Gamboa por la necesidad sociológica de personificar el valor de la colectividad", subrayó y añadió: "para recordar, como le insisto constantemente a mi hijo, la importancia del trabajo en equipo". "Un buen líder es fundamental, pero sin Carolos no hay Cachamuíñas".



Pidió que no se olvide que "la verdadera historia de Vigo como la gran ciudad que es [...] no se escribió con expulsiones". "La nuestra es una historia de acogidas y de integración", reivindicó. "Vigo es la ciudad de toda Europa que más rápido creció en el siglo XX", resaltó y ejemplificó que cuando nació su abuelo tenía 20.000 habitantes y, cuando lo hizo su hijo, casi 300.000. Una urbe que se construyó con la inmigración, con los que dejaron sus "villas y aldeas para construir con su esfuerzo este Vigo a lo largo del siglo XX". Defendió que todos somos los protagonistas de la historia de la ciudad "aunque nadie lleve en su DNI ocho apellidos vigueses".



Los cambios del sector industrial, la deslocalización a incorporación de la industria 4.0 son algunos de los retos futuros los que aludió. "Son, por tanto, tiempos de reconquista bien entendida. Una oportunidad para seguir creciendo", concluyó.









David Regades - Medalla de la Ciudad

"De la sintonía con Concello y Diputación harán que el impulso sea imparable"



Óscar Villar - Director de la Coral Casablanca





"Es un privilegio, se lo dedico a toda la familia de la Fundación"

El director de las diferentes agrupaciones de la Coral Casablanca agradeció el reconocimiento en particular a su familia. En su discurso también se acordó del Círculo Mercantil así como del Club Náutico. Si bien, el recuerdo más emotivo fue para la coral pero también con la coral Amarosa, de San Miguel de Oia, "donde empezó todo hace 40 años".

Manuel Domínguez - Exjefe de servicio





"Este conflicto no es solo un problema de médicos y enfermos "

El exjefe del centro de salud de Sárdoma explicó que aceptan el galardón "al margen de cualquier posicionamiento político". "Nuestro conflicto no es un problema de médicos y enfermos. Es un problema de todos", apuntó Domínguez, que acudió al acto junto a Pilar Covas y Luciano Garnelo en representación de los médicos dimisionarios.

Manuel Chorén - Presidente cooperativa central radio taxi





"La sociedad demandaba este concepto social del servicio"

"Por fin la marca taxi tiene un reconocimiento social". Con esta frase concluía Manuel Chorén su discurso previo a recibir el galardón, una distinción que precisamente homenajea la labor social del colectivo en la sociedad: los viajes a residencias para que los mayores viesen el alumbrado, carreras altruistas tras el accidente de O Marisquiño, etc.

Diego de Giráldez - Pintor





"Divulgaré el nombre y belleza de Vigo por donde quiera que vaya"

El polifacético artista agradeció el galardón a todos los colectivos y asociaciones que lo propusieron y recordó una anécdota de su vínculo con la ciudad. "Estuve dos años fuera, en Barcelona, pero cuando volví, al poner un pie en la estación y mirar su paisaje decidí que tenía que divulgar el nombre y belleza de Vigo por donde quiera que vaya", explicaba.

Instituciones culturales - Fiestas de Coia, Banda Xarabal y AA VV Emilio Crespo de Navia