Los médicos dimisionarios se llevan la mayor ovación de la gala de Vigueses Distinguidos

Los jefes de servicio dimisionarios de los centros de salud de Vigo se han llevado la mayor ovación del público en la gala de entrega de premios de Vigueses Distinguidos. Parte del público se ha puesto en pie para reconocer el galardón concedido a los médicos. El evento ha comenzado con la intervención de María Consuelo Domínguez, directora de GKN. La encargada de la lectura del bando resaltó el valor de los precursores y batalladores en la Reconquista y ensalzó el valor de la colectividad de la ciudadanía y trabajo en equipo.

"Sin Carolos, no hay Cachamuiña, pero no debemos olvidar que la gran historia de Vigo no se escribió por exclusión, sino por acogida. Pasó de 20.000 en el momento que nació mi abuelo a los 300.000 cuando nació mi hijo; mis padres y vuestros padres, que dejaron su aldea para construir Vigo, son los verdaderos creadores de la ciudad, aunque no lleven consigo 8 apellidos. Vigueses y viguesas, reconquistemos juntos nuestro futuro", ha proclamado.

Manuel Domínguez, en representación de los exjefes de Atención Primaria, ha agradecido el galardón como una muestra de reconocimiento a la gran labor de los profesionales que trabajan en este servicio, que influye en toda la sociedad, ya que "todos podemos necesitarla en cualquier momento".

Mientras, el premiado Diego de Giráldez, pintor, ha puesto en valor los encantos de la urbe olívica: "Vivi dos años fuera de la ciudad, pero cuando volví y puse un pie en la estación y observé el paisaje, supe que tenía que divulgarlo por el mundo".

Por su parte, el presidente de Radio Taxi, Manuel Chorén, ha destacado que "por fin la marca taxi ha tenido reconocimiento social", algo que "la propia sociedad demandaba". Este recordó los viajes a las residencias con ancianos para ir a ver las luces o los viajes altruistas tras desplomarse una plataforma de madera del Puerto, en As Avenidas, durante un concierto de O Marisquiño.

Óscar Villar, director de la coral Casablanca, se ha acordado de todos los grupos de la Coral Casablanca y de la Fundación. También tuvo palabras de agradecimiento al Náutico de Vigo por permitir acogerlos en sus instalaciones.