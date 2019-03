El juzgado autoriza el internamiento en una residencia del septuagenario "rayacoches"

La compleja situación que se vivía en el barrio vigués de O Calvario, donde José Antonio V.V., de 79 años de edad, tenía atemorizado e indignado a todo un vecindario ya que no dejaba de rayar y meter palillos en vehículos, tenía difícil remedio en el ámbito judicial penal. Y ello porque, pese a la incesante reiteración delictiva que se mantenía desde hacía años, la conducta protagonizada por este septuagenario no es sancionable más que con multa. La solución de cara a poner fin a los daños que producían un día tras otro en coches e incluso portales de edificios había que buscarla en otro ámbito, el civil. Y parece que por fin se ha encontrado. Uno de los juzgados de Familia de Vigo ha autorizado el internamiento en una residencia del área de la ciudad olívica de este hombre, que ya desde principios de febrero permanecía en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a donde había sido remitido para realizársele una valoración psiquiátrica, precisamente de cara a evaluar si procedía o no imponer la medida que se acaba de acordar.

La resolución, según confirmaron fuentes próximas al caso, fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia 5 de Vigo, especializado en Familia, y tiene fecha de la pasada semana. No trascendió si ya se realizó el traslado desde el Álvaro Cunqueiro a la citada residencia. La medida acordada por la magistrada se produce tras las diligencias civiles abiertas por la Fiscalía, que tenían como objetivo conseguir una plaza residencial para este hombre. Para ello de forma previa el fiscal había solicitado el internamiento psiquiátrico no voluntario y urgente del anciano en el Álvaro Cunqueiro -donde ingresó el 8 de febrero- con el fin de llevar a cabo un diagnóstico de su estado, en particular de su salud psíquica. También se pidió que los Servicios Sociales valorasen su posible situación de vulnerabilidad y capacidad de vivir solo y atender sus necesidades.

Aunque no trascendió ninguna información relativa al diagnóstico y valoración realizada por los especialistas, lo cierto es que el juzgado acaba de autorizar que sea trasladado a una residencia, una medida que, en principio, tendría carácter permanente. Las fuentes consultadas señalaron que ya a raíz de su ingreso en el Álvaro Cunqueiro el septuagenario había experimentado una mejoría de su estado.

Y mientras se adoptan estas medidas desde una perspectiva civil, en el ámbito penal las causas se le han ido acumulando a este hombre. Un juicio que se iba a celebrar contra él en el Juzgado de lo Penal número 1 permanece paralizado ya que la sala decretó el archivo provisional del procedimiento a raíz del informe forense que se le realizó cuando ya estaba ingresado en el Álvaro Cunqueiro. Se le hará una nueva evaluación dentro de seis meses para comprobar si presenta una mejoría en su salud mental que permitiese juzgarlo.

Y otros casos contra él se encuentran en plena investigación judicial. Una de ellas está en el Juzgado de Instrucción número 7, donde ya constan 64 perjudicados por rayazos en vehículos. Y otra en Instrucción número 1, con otra veintena de afectados. Por ahora se desconoce si el diagnóstico realizado al hombre podría influir en el devenir de estas causas igual que ocurrió con la del juicio.