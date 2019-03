El calor empiedra la playa con "patexos"

La playa do Mende, en Teis, amaneció ayer cubierta por un manto de "patexos", pequeños cangrejos que arribaron de forma masiva al litoral en parte por la influencia de los vientos de componente norte y las temperaturas, que se aproximaron a los 30º.

Los vecinos de Teis que ayer paseaban por la playa do Mende, una cala del barrio situada entre Arealonga y la estación depuradora, se encontraron con que el arenal estaba cubierta de pequeños crustáceos. Cientos de "patexos" -también conocidos como "patelos" o "pateiros"- se amontonaban contra las rocas situadas en uno de los laterales del arenal. La imagen de los diminutos caparazones parduscos "empedrando" la playa do Mende sorprendió a algunos paseantes. Agentes de la Policía Local llegaron a desplazarse hasta el lugar para comprobar la zona. Expertos en fauna marina señalan sin embargo que el afloramiento masivo de "patexos" no es excepcional y habitualmente responde a causas naturales, aunque reconocen que no es frecuente que se den escenas como las de ayer tan pronto, con la primavera recién estrenada. La estampa es más propia del verano.

Los dos factores que explican la arribada masiva de "patexos" son las altas temperaturas -ayer el termómetro se aproximó a los 30 grados- y el viento de componente norte, que influyen en la floración de fitoplacton. El biólogo Manuel Enrique Garci recuerda que en noviembre de 2018 ya se detectó una gran proliferación de la especie y se pudo ver a miles de ejemplares en los arenales de la playa de A Punta, situada a muy poca distancia de la de Mende. Los "patexos" forman parte de las reservas alimenticias para lubinas, chocos y pulpos, entre otras especies. "Son todo un recurso para las especies que tienen a este cangrejo como parte de su menú", comenta.

Los "patexos" presentan grandes migraciones y no es extraño toparse con arribadas masivas a los arenales en las rías durante los meses de verano. Habitualmente en estos casos se encuentran más machos que hembras. Su número llega a perjudicar las labores de pesca.