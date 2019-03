Aparece muerto un hombre en una casa okupa de Vigo

La Policía Nacional ha informado de la aparición de un cadáver de un hombre de entre 45 y 50 años en la cama de una habitación de un piso okupa de la calle Llorente, en el número 16, sobre las 18.53 horas de este miércoles. Estas mismas fuentes han señalado que el varón ha aparecido con síntomas de deterioro "por tiempo de fallecimiento" y por la acción de "algún posible roedor". Una persona que está en el piso superior lo ha puesto en conocimiento del cuerpo policial.

Tras el aviso, se ha activado el protocolo habitual en estos casos y han ido al lugar dotaciones de la Policía, que han comprobado la existencia del cadáver. Posteriormente, han ido agentes de la Policía Científica, Policía Judicial y la comisión judicial. La Policía Nacional ha avanzado que, por el momento, no hay más información al respecto y no darán más información hasta que se hayan hecho las investigaciones por parte de la Policía Judicial y los resultados de la Policía Científica y Forense aporten algo más. Con todo, estas mismas fuentes han desvelado que, por ahora, "no hay ningún indicio que apunte a que pueda ser una muerte violenta", por lo que "el fallecimiento puede ser perfectamente por muerte natural".