El Tigre de Gales regresa a la ciudad 44 años después

Fue en la histórica sala Nova Olimpia, por la que también pasaron artistas como Massiel, Antonio Machín o Juan Pardo, cuando el británico Tom Jones ofreció su último concierto en Vigo. Cobró aquel entonces seis millones de pesetas. Ahora, 44 años después, el conocido como Tigre de Gales vuelve a la ciudad olívica para actuar en Castrelos. Será el 23 de julio y se prevé que el parque vigués presente un lleno absoluto.

Tom Jones realizará un repaso de sus grandes éxitos y hará las delicias del público con temas que ya se han convertido en legendarios como Delilah, Sex Bomb, She's a lady o Help Yourself. Las entradas para presenciar el recital en la zona de pago de Castrelos, donde caben entre 4.000 y 5.000 personas, se pondrán a la venta en las próximas horas en las plataformas online habituales . El precio oscilará entre los 5 y los 10 euros.

"El artista galés es una leyenda de la música con mayúsculas, con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo", valoró el alcalde, Abel Caballero. El de Tom Jones es el primer gran concierto anunciado para este verano en Castrelos. Habrá un total de doce actuaciones en el parque vigués y tres de ellas tendrán un caché todavía mayor que el del cantante británico.

Una de las curiosidades que conecta a Tom Jones con Vigo es Miguel Bosé. No solo los dos actuaron en Nova Olimpia en algún momento de su carrera sino que, además, habrán pasado por Castrelos casi el mismo día. Mientras que el de Gales cantará el 23 de julio de 2019, Miguel Bosé dejaba un grato recuerdo entre los miles de seguidores que congregó el 25 de julio de hace dos años.

Este verano podrán presenciar los concierto en la zona de pago cualquier persona independientemente que esté empadronada en la ciudad olívica o no. El Concello está estudiando cómo permitir únicamente a los censados en Vigo poder acceder a la platea de Castrelos pero todavía no ha encontrado la fórmula adecuada. "Este verano todavía no lo pondremos en práctica", anunció Caballero.

El año pasado las actuaciones en Castrelos cautivaron a decenas de miles de personas. Prácticamente todos los recitales presentaron un lleno hasta la bandera, especialmente Maná, Raphael y los concursantes de Operación Triunfo. Estos conciertos supusieron para el gobierno local un desembolso también sin precedentes de 1.724.206 euros. La inversión de este año todavía no se ha anunciado.