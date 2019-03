El pleno distingue a los jefes de servicio del Sergas dimitidos y el PP lo planta por uso "electoral"

Los Vigueses Distinguidos más discutidos políticamente de los últimos años fueron aprobados ayer en un pleno extraordinario que, como era de esperar, fue bastante polémico. Especialmente porque los concejales del PP abandonaron la sesión antes de las votaciones al considerar que el gobierno local ha hecho un uso "político y electoral de los premios". Los populares se refieren concretamente a los concedidos a la central Radio Taxi y a los jefes de los centros de salud dimitidos. Consideran que se deberían extender a todos los taxistas de la ciudad y a todo el personal sanitario.

Además de estos dos nombramientos, los grupos de Marea y PSOE votaron a favor de distinguir a 29 centros educativos de la ciudad, al pintor Diego de Giráldez, a Óscar Villar, director de la coral Casablanca, y de forma compartida a la Asociación Vecinal Emilio Crespo, la Comisión de Fiestas de la Consolación de Coia y la Asociación Cultural Xarabal.

El alcalde criticó duramente el abandono plenario del PP. "Es una vergüenza. Se lo exigió el señor Feijóo. Estaban delante de la tesitura de apoyar a estos profesionales de la sanidad y Feijóo se lo prohibió. El PP de Vigo sigue obedeciendo a Santiago", valoró el regidor. Caballero recordó que la entrega del galardón de Vigueses Distinguidos a los exjefes de los centros de salud de Vigo es un reconocimiento a todo el personal sanitario simbolizado en los dimisionarios.

Queda en el aire, sin embargo, si los facultativos acudirán a la gala que se celebra en Afundación el próximo miércoles a recoger el galardón. El colectivo había puesto como condición para aceptar el premio que todos los grupos de la corporación municipal votasen a favor. "Teníamos claro lo que íbamos a hacer si el PP votaba a favor y si votaba en contra. Lo que no imaginábamos era que abandonaría el pleno, así que no podemos decir todavía si iremos a la gala o no", explicaba ayer uno de los exjefes de los centros de salud.

El lunes el colectivo se reunirá y tomará la decisión final después de hacer un llamamiento a no ser utilizados políticamente.

Medalla a Zona Franca

El otro punto del día del pleno extraordinario de ayer era la concesión de la máxima distinción de Vigo. La medalla de la ciudad se entregará al Consorcio de la Zona Franca. Fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PSOE. Marea en este caso se abstuvo. "No entiendo por qué se le entrega ahora y no cuando cumplía 75 años. No tiene ningún sentido dárselo ahora. Bueno sí, la oportunidad política", valoraba su portavoz, Rubén Pérez.

El portavoz socialista, Carlos López Font, justificó el nombramiento en su intervención alegando que "Zona Franca está demostrando una cooperación decidida en convertir a Vigo en la ciudad de la economía".