Caballero advierte que los patinetes y las bicicletas no pueden circular por las aceras

Las aceras son solo para los peatones. Así de tajante se pronunció ayer el alcalde, Abel Caballero, tras ser preguntado por la reducción de velocidad en Travesía de Vigo y la creación de un ciclocarril compartido entre ciclistas y coches.

"Las bicicletas y los patinetes no pueden andar a esas velocidades por las aceras. Y a veces veo bicicleta en la calle Príncipe. Los sitios de peatones son exclusivos de peatones y no están permitidos ni los patinetes ni las bicicletas", avisa el regidor olívico.

Lo cierto es que la proliferación de los patinetes eléctricos y la falta de una legislación específica está complicando cada vez más la situación. En Vigo, por ejemplo, no hay ninguna ordenanza específica para regularlos como sí han elaborado ya en otras ciudades como Barcelona o Madrid. La DGT, por su parte, se limitó hasta ahora a publicar una instrucción en la que delega su regulación en los Ayuntamientos. Básicamente dice que no son peatones, por lo que no pueden ir por la acera; pero tampoco vehículos a motor, por lo que tampoco pueden circular por la calzada.

El Ayuntamiento no está sancionando por ahora a los usuarios y espera a que la DGT termine y haga pública su regulación definitiva para tomar decisiones. Si bien, y a tenor de la advertencia lanzada ayer por el alcalde, todo apunta a que Vigo acabará prohibiendo su uso en las aceras.