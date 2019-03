Los senderistas rescatados: "Estábamos tranquilos, cantamos y bailamos todo el repertorio de los 80 para entrar en calor"

"Estamos todos bien. Fue sólo un susto y seguiremos con las rutas previstas". El grupo de 25 senderistas de Vigo rescatados de madrugada, tras quedarse atrapados en la nieve a 1.700 metros de altura bajo el pico La Concilia en Cantabria y a unos 8 grados bajo cero, descansaba a primera hora de la mañana de ayer en el hotel de Reinosa donde se alojan. Rosa, la mujer de 72 años evacuada a un centro hospitalario al presentar signos de hipotermia, ya había recibido el alta y esperaban su regreso para retomar sus actividades.

La ventisca impidió a los excursionistas avanzar hasta el punto donde debía recogerlos el autobús y tras una dura caminata que emprendieron a las 10 de la mañana, a las ocho de la tarde optaron por pedir ayuda. El grupo estaba formado por personas de entre 24 y 72 años de edad, si bien la mayoría ronda los 60 años.

"Estamos sorprendidos con el revuelo que se ha montado. Fue solo un susto. No somos montañeros de riesgo, sino naturalistas. Son excursiones medioambientales y habíamos visitado una zona megalítica. Llevábamos la ruta de 18 kilómetros por el Saja grabada en el GPS, pero se nos echó la niebla encima y la nieve cubría todo en la cumbre. Dar la vuelta por donde habíamos venido era imposible, estábamos a un kilómetro del final, donde esperaba el autobús, y pedimos el rescate para no arriesgar. No se veía si había rocas o agujeros por el camino, así que nos quedamos quietos llamé al 112", explica el monitor del grupo, Gerardo García Carrera, responsable de A Senda do Moucho.

Iban bien preparados y con un experto en primeros auxilios, así que se cambiaron de ropa y se calentaron con bebidas que llevaban en termos, bailaron y cantaron "todo el repertorio de los 80" para darse calor en una espera que se prolongó seis horas. "Estábamos tranquilos. Nos pusimos al resguardo de unos arbustos, en plena ladera. El viento era tan fuerte que el grupo de rescate no oía nuestros silbatos", apunta García Carrera. Pero los excursionistas vigueses llevaban a "Bruma", una pe- rra pastor labrador negra que actúa como guía y fue quien oyó y vio las linternas de los servicios de emergencias. Su dueño relata que "se acercó hasta los rescatadores y los atrajo a donde estábamos".

El grupo estaba ya muy cansado y con mucho frío. Una de las mujeres fue bajada en camilla y otra ingresada en el hospital por precaución. Ayer todos estaban bien y dispuestos a continuar la excursión. Por la tarde tenían previsto acercarse hasta el nacimiento del río Ebro y hoy, ya de regreso a Vigo, pararán en la playa interior del Gulpilluri en Llanes por su interés geológico.

El 112 recibió la alerta de los excursionistas, entre los que hay aficionados de Vigo, Santiago, Ourense y Extremadura, sobre las ocho de la tarde. Al equipo de rescate se unió una unidad de montaña de la Guardia Civil, que se desplazó desde Potes. En el operativo participaron 34 personas, de las que veinte -incluido un médico- subieron a pie entre la ventisca hasta el grupo y otras 14 se quedaron en el puesto de mando avanzado desde donde se coordinaba el dispositivo.

Una vez el equipo de rescate llegó a los senderistas, sobre las 01.00 horas, les repartieron ropa de abrigo y mantas térmicas y se prepararon para iniciar el descenso. El 11 informó de que dos mujeres presentaban los signos más acusados de hipotermia y agotamiento. Una fue evacuada en camilla desde el punto en el que se encontraban y necesitó traslado hospitalario, mientras que la otra pudo continuar por su propio pie con la ayuda del equipo de rescate.

Ningún integrante del grupo quiso abandonar la excursión y retomaron el programa previsto, que concluirá esta noche en Vigo.