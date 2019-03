Empresarios del Puerto ven "letal" para Vigo relegarlo del tren a Europa hasta 2050

El Puerto de Vigo se la juega de esperar a que se repare la "inadmisible" exclusión de la red básica europea, así calificada por el Consello Económico y Social de Galicia (CES). Empresarios del sector portuario integrados en la asociación Logidigal amplifican la alerta activada entre las organizaciones económicas de la ciudad sobre las negativas consecuencias de que Bruselas haya relegado a los muelles vigueses a la segunda visión para conectarse a Europa. "Sería letal para Vigo esperar hasta 2050", avisa la organización formada por consignatarios, transitarios, navieras y otros operadores de vinculación marítima. Igual de encendida está la alarma entre los sindicatos, UGT, CGT y CIG, desde donde se comparte la necesidad de reclamar al Gobierno las inversiones que sean necesarias para remediar el déficit ferroviario en los muelles o de lo contrario "la fuga de navieras será cuestión de tiempo".

Asumir ese plazo de 2050 marcado por Bruselas para optar a un pellizco de la financiación asignada a los puertos de la red global donde cayó rebajada la categoría del de Vigo "es absurdo". "Sería letal para el puerto de Vigo. Si incluso las previsiones de la economía mundial a cinco años vista fallan, ya ni siquiera sirven de referencia, poner un plazo tan amplio equivaldría a un retraso de 50 años. Aceptar esto es como renunciar al futuro", afirma el presidente de Logidigal, Titus Van Lieshout.

La exclusión de la red donde le correspondería estar a Vigo, la básica, para relegarlo a la global "representa una gran desventaja y perjudica el crecimiento del hinterland del puerto". "Formar parte de la red básica le permitiría competir en plena igualdad con otros puertos", razona Van Lieshout.

Exigir inversiones a Fomento

Las tres organizaciones sindicales suscriben que la desventaja ferroviaria que sufre Vigo expone a su puerto a "fugas de tráficos" hacia Portugal en primer lugar seguido de A Coruña si finalmente consigue esa conexión de tren a Langosteira. UGT, CGT y CIG atribuyen esta situación al "descuido" en demandar inversiones en el trazado de mercancías en beneficio "solo" de la Alta Velocidad (AVE).

Para el responsable ugetista de Transportes en Galicia, Carlos Díaz, ahora no hay más tiempo que perder "aguardando cambios en mapas comunitarios o por intenciones verbales". Como primera medida enfocada a arrancar compromisos firmes al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, el sindicato padre de la variante del AVE por Cerdedo remitirá este lunes al Ministerio de Fomento un informe adjunto donde se desgranan todas las actuaciones que necesita Vigo en el apartado ferroviario. "Es que el Puerto de Vigo se queda en calzoncillos", compara.

Sus carencias en la intermodalidad barco-tren le exponen a perder tráficos: "El Puerto se acabará muriendo porque habrá una fuga de navieras hacia terminales más preparadas en el tema ferroviario. ¿Quien van a recorrer 160 kilómetros cuando tiene Gijón al lado?. Pues desde la parte noroeste, nadie va a venir a cargar a Vigo. Esto es letal", incide. "Portugal será mucho más rentable para las armadoras", advierte. A juicio de Díaz "solo queda pelear y pelear; no queda otra porque para cuando tuviésemos esas obras, en 2050, ya estarían desfasadas".

Ni un duro en la línea del Miño

Para Juan Francisco Sánchez, portavoz de CGT en Galicia, Fomento debería hacerse cargo de las inversiones. "La conectividad ferroviaria de los muelles comerciales a través de la línea Ourense y de la terminal Ro-Ro con salida sur hacia Portugal son obras fundamentales", subraya. En su opinión en lugar de defender la construcción de la variante de Cerdedo "para ahorrar 30 minutos en el viaje a Madrid sería preferible destinar este dinero a mejorar el tren al Puerto". Sánchez también prevé que las navieras optarán por redistribuir sus rutas adonde haya mayor volumen de carga como "A Coruña o Leixões".

Amparo Alonso, responsable del sector ferroviario de CIG en Galicia, además de suscribir los argumentos de sus compañeros en el sentido de que la Administración olvidó la relevancia de las mercancías ferroviarias, apunta como hecho constatable que "en todos estos años en la línea Vigo-Ourense por el Miño no se invirtió un duro". Resultado de esta "nefasta política" es que a día de hoy "el puerto de Marín tiene mejor conexión ferroviaria que Vigo". Alonso afirma que potenciar este trazado con una doble vía, una para mercancías y otra de pasajeros, "no implicará una gran inversión". Entretanto, el tren a Guixar por ejemplo no es competitivo porque al disponer de una sola vía "tienen prioridad los convoyes de pasajeros, así que la demanda casi se limita al tren de la basura, el de Sogama".