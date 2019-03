Trasladado al hospital un niño que se cayó en el parque infantil de Venezuela

Un menor fue trasladado este mediodía al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo después de sufrir una caída en el recientemente reinagurado parque infantil de la calle Venezuela. Una fuente del 061 ha confirmado que el traslado se realizó a las 14:45 en una ambulancia asistencial.

De acuerdo con testigos presenciales, el niño, "no muy pequeño", se mareó y se cayó mientras jugaba en una de las atracciones del parque. Se lo llevaron en camilla y con un collarín, y no han trascendido más datos sobre su estado. Consultados al respecto, la Policía Local, la Nacional, el 112 y el Concello de Vigo han afirmado que no tienen constancia del suceso.

El 'macroparque' de Venezuela se inauguró a finales de diciembre, después de una inversión superior a los 500.000 euros.